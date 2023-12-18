Depo No:4'e Bakan Ersoy'dan yakın mercek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Darü’l-Mülk Projesi kapsamında şehre kazandırılan Eski Tekel Binası Depo No: 4’te incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışması yapılan Eski Tekel Binası Depo No: 4’te incelemelerde bulundu.

Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Konya'ya gelen Bakan Ersoy, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Darü'l-Mülk Projesi kapsamında şehrin kültür ve turizm hayatına kazandırdığı Eski Tekel Binası Depo No: 4’teki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Ersoy, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Darü’l Mülk Projesi kapsamında mazinin izlerini modern çizgilerle bugünlere taşıyan ve restorasyonu başarıyla tamamlanan Eski Tekel Binası - Depo No: 4’ü ziyaret ettik. Bu eserin, maziden kopup gelen yeni değerleri gün yüzüne çıkartarak, ‘Medeniyet Kuran Şehir’ Konya’mızın kültürel birikimine önemli katkılar yapacağına inanıyorum. Bu güzide yapının şehrimize kazandırılmasında emeği olan başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ziyaretleri ve Konya’nın her projesine verdikleri destek nedeniyle Bakan Ersoy’a teşekkür etti.