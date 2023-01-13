Denktaş Beylikdüzü'nde anıldı

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı ölüm yıl dönümünde andı.İSTANBUL (İGFA) - Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin öncü isimlerinden biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ölümünün 11’inci yıldönümünde Beylikdüzü’nde anıldı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yaşam Vadisi’nde yer alan Rauf Denktaş Anıtı’nda düzenlenen anma programı, çelenk sunma töreni ile başladı. Programa; Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Serdal Mumcu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Avcılar Şube Başkanı Nurettin Ağaoğlu, Kıbrıs Kültür Derneği İstanbul Şube Başkanı Zehra Bilge Eray, Rauf Denktaş’ın torunu Pınar Denktaş ile STK temsilcileri ve Kıbrıs gazileri katıldı.

“DENKTAŞ’IN AZİZ HATIRASINI İÇİMİZDE HİSSEDİYORUZ”

Anma töreninde yaptığı konuşmasında KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Serdal Mumcu, “Bir topluluktan bir ulusa, bir ulustan bir devlete kadar tümtoplumlar kendi kaderini kendileri belirler. Bunu belirlerken kendi kahramanını da yaratırlar. Rauf Denktaş, Kıbrıs halkının kahramanıdır. Türkiye’de, anavatanda belki de en farklı duyguyu yaşayan, en farklı sorumluluğu taşıyan biz dostlarınız olarak, Denktaş’ın aziz hatırasını içimizde hissetmekteyiz. Bu anıt aslında bunun yeni nesillere aktarılmasını temsil eder. Sayın Denktaş’ın aziz hatırası önünde bir kez daha saygı ve sevgiyle eğiliyorum” diye konuştu.

Denktaş’ın çocukluğunun geçtiği İstanbul’da anılmasından mutlu olduğunu dile getiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu Seniha Birand Çınar yaptığı konuşmada, “Kurucu cumhurbaşkanımızı rahmet, özlem ve sevgiyle anıyoruz. Bugün yas tutmak için değil bizlere emanet ettiği davaya sahip çıkacağımızın, kurduğu devleti Atatürk devrimleri yolunda sonsuza dek yaşatacağımızı ve ileriye taşıyacağımızın altını çizmek için buradayız. Bizler, merhumu bir gün değil, her gün hatırladığımız için buradayız. Onun fikirlerini yaşattığımız için burada toplandık. Onun nezdinde, bu dava uğruna şehit olanları bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum. Ruhunuz şad olsun” ifadelerini kullandı.

“EMANETİN OLAN KKTC’Yİ SONSUZA DEK SAVUNMAYA VE YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Denktaş’ın Kıbrıs Türkleri’nin özgürlüğü için yılmadan mücadele eden bir devlet adamı olduğunun altını çizen Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş, “Bu onurlu mücadelenin sonunda bağımsız devlet kuran, fikirleriyle har daim kalbimizde yaşayan büyük devlet adamı Denktaş’ı ölümünün 11. yılında özlem, minnet ve rahmetle anıyor; aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Son nefesinde bile dünyaya, KKTC bağımsız bir devlettir mesajı gönderdi. Kahraman liderimiz, ebedi istirahatgâhında rahat uyu. Yaktığın meşaleyi daima yüksekte tutarak taşıyacağız. Emanetin olan KKTC’yi sonsuza dek savunmaya ve yaşatmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türk dünyasının kalbinde saygı ve sevgi ateşiyle daima hatırlanacak, sonsuza dek yaşayacaksın. Aziz şehitlerimiz ve dava arkadaşlarımız ile birlikte ruhunuz ilelebet şad olsun” şeklinde konuştu.