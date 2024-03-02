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Denizli zeytinde kabuğunu kıracak

GÜNDEM 02.03.2024, 08:46
Denizli zeytinde kabuğunu kıracak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, atıl tarım alanlarında zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve sertifikalı fidan kullanma alışkanlığının kazandırılması amacıyla geçen yıl başlattığı zeytin fidanı hibe projesini sürdürüyor. Bu yıl 14 ilçede 240 bin zeytin fidanının toprakla buluşacağını kaydeden Başkan Zolan, zeytin üretiminde öncelikli hedeflerinin Türkiye’de ilk 10’a girmek olduğunu açıkladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, atıl tarım alanlarında zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve üreticilere sertifikalı fidan kullanma alışkanlığının kazandırılması amacıyla 2023’te başladığı hibe projesine devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirdiği proje ile üreticilere 2024 yılında 14 ilçede 240 bin zeytin fidanı hibe edecek. Proje ile ilk zeytin fidanı dağıtım töreni Kale ilçesinde yapıldı. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, AK Parti Kale İlçe Başkanı Yusuf Ercanlı, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, davetliler, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin çok değerli olduğunu ve üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar her zaman sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz. Bizim asıl işimiz olmasa da, üretime, çiftçiye verdiğimiz değerden dolayı bu konuda desteklerimizi sürdürdük. Bugüne kadar 50 kalemin üzerinde verdiğimiz destek projeleriyle yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz” diye konuştu.

HEDEF İLK 10

Pandemi sürecinde ve Ukrayna-Rusya Savaşı’nda gıdanın ve tarımsal üretimin hayati derecede önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını söyleyen Başkan Zolan, “Çiftçimiz daha kaliteli ve daha çok üretmeli ki daha çok kazansın. Bu yıl Kale ilçemizde 45 bin, 14 ilçemizde ise toplamda 240 bin zeytin fidanını toprakla buluşturacağız inşallah. Buradan elde edilen ürünler hem çiftçimize ekonomik anlamda çok büyük katkı sağlayacak, hem de sağlığımıza ve çevreye katkı sağlamış olacak” ifadelerini kullandı. Zeytin üretiminde öncü olan illerden olmak istediklerini vurgulayan Başkan Zolan “Denizli’miz zeytin üretiminde Türkiye’de 13. sırada bulunuyor. İnşallah zeytin üretiminde öncelikli hedefimiz ilk 10'a girmek. Önümüzdeki birkaç ili geçtiğimizde ilk 10'a gireceğiz. Sonra tekrar beraber bir araya geleceğiz ve hedeflerimizi güncelleyeceğiz” dedi.

 

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