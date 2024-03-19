Denizli ulaşımına yıldızlı yatırım

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda Mercedes-Benz kalitesine yatırım yapmaya devam ediyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşma doğrultusunda; şehir içi toplu ulaşımda kullanılmak üzere 7 adet Mercedes-Benz Conecto Solo ve 10 adet Mercedes-Benz Conecto Körüklü; havalimanı transferinde kullanılmak üzere ise 3 adet Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD model otobüs, Denizli Ulaşım A.Ş.’ye teslim edildi. Söz konusu teslimatla birlikte Denizli Ulaşım A.Ş.’nin araç parkındaki Mercedes-Benz marka otobüs sayısı 58 adede ulaştı.

Çarpışma Önleyici Sistem, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Reküperasyon Modülü, Şerit Takip Asistanı, Aktif Acil Fren Sistemi ve Ön Çarpışma Koruyucusu ile donatılmış otobüsler, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretildi.

Düzenlenen törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Mercedes-Benz Türk Şehir İçi Otobüs ve Kamu Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş, Mercedes-Benz Türk Şehir İçi Otobüs ve Kamu Satış Koordinatörü Çağın Kaymaz, Hastalya Otomotiv Genel Müdürü Naz Asena Tüzün ve Hastalya Otomotiv Müdürü Erhan Ünveren katıldı.

Kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek adına önemli bir adım attıklarını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan; “Şehrimizin her köşesine ulaşımı kolaylaştırmak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Mercedes-Benz Türk tarafından üretilen modern ve yenilikçi otobüslerimizle, çevreye duyarlı ulaşım hizmetini hayata geçirirken aynı zamanda vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunacağız. Şehrimizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, geçmişte olduğu gibi bugün de kararlılıkla ilerliyoruz. Filomuza kattığımız yeni otobüslerimizin de hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyoruz” dedi.

Törende konuşma yapan Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy: “Mercedes-Benz Türk olarak, inovatif bir yaklaşımla, her zaman daha iyisini yapmayı hedefleyerek var gücümüzle çalışıyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile 12 yıldır devam eden iş birliğimizde de odağımız şehir içi ulaşımda en iyi yolculuk deneyimini, en uygun çözümlerle sunmak; bu vizyonla ilerlemeye devam ediyoruz. Bugün burada teslimatını gerçekleştirdiğimiz yüksek teknoloji, konfor ve güvenlik standartlarına sahip otobüslerimizin şehir içi ulaşıma yeni bir soluk getireceğine, Denizli halkının günlük yaşamını kolaylaştıracağına ve kent yaşamının kalitesini artıracağına yürekten inanıyoruz. 12 yıldır bizlere güvenen ve Mercedes-Benz kalitesini tercih eden Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yol arkadaşlığımızın güçlenerek devam etmesini diliyoruz” dedi.