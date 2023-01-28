Denizli tarihi bir yatırıma daha kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ocak’ta açılışını yapacağı Honaz Tüneli ve Çevre Yolu, Denizli’nin trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatacak. Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan 2.640 m’lik tünel ve 32 km’lik çevre yolu seyahat süresini 45 dakikadan 15 dakikaya indirecek.DENİZLİ (İGFA) - Bir dizi program ve toplu açılış töreni için 28 Ocak Cumartesi günü Denizli’de olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı’nda saat 13.00’te toplu açılış törenine katılacak. Hükümet, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri yatırımları olmak üzere toplam 232 tesisin açılışını gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli’nin trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatacak Honaz Tüneli ve Çevre Yolu’nun da açılış kurdelesini kesecek. Projenin hizmete açılmasıyla İzmir, Aydın ve Pamukkale ile Uşak ve Ankara güzergahından Antalya ve Muğla istikametine gidecek araçlar Denizli şehir merkezine girmek zorunda kalmayacak.

Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Honaz Tüneli ve Çevre Yolu ile seyahat süresi 45 dakikadan 15 dakikaya inecek. Ege’nin en büyüklerinden biri olan 2 bin 640 m’lik tünel ve 32 km’lik çevre yolu zamandan ve yakıttan büyük tasarruf sağlayacak.

Denizli için tarihi bir gün

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Honaz Tüneli ve Çevre Yolu’nun kentin “ilk”lerinden olduğunu belirterek, Denizli için çok önemli yatırımlar olduğunu söyledi. Projeye destekleri için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karasimailoğlu ile emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Zolan, “28 Ocak Denizli’miz için tarihi bir gün. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Honaz Tüneli ve Çevre Yolu’nun da içinde bulunduğu 232 tesisin açılışını gerçekleştireceğiz. 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı’nda saat 13.00’te yapacağımız toplu açılış şölenimize tüm hemşehrilerimi bekliyorum” dedi.