Son Dakika

Denizli Kent Müzesi'ne kavuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, devlet müzelerinin yanı sıra özel müzelerle de gücüne güç katan Türk müzeciliğinin dünyada ödül üstüne ödül alan ve örnek gösterilen bir konuma geldiğini söyledi. Denizli Kent Müzesi, bir ay ücretsiz olarak ziyaretçiye açık kalacak.DENİZLİ

GÜNDEM 14.03.2024, 11:28
Denizli Kent Müzesi'ne kavuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, devlet müzelerinin yanı sıra özel müzelerle de gücüne güç katan Türk müzeciliğinin dünyada ödül üstüne ödül alan ve örnek gösterilen bir konuma geldiğini söyledi. Denizli Kent Müzesi, bir ay ücretsiz olarak ziyaretçiye açık kalacak.DENİZLİ (İGFA) -  Denizli Kent Müzesi'nin açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün başarıyla tamamlanan bir dönüşüm projesinin açılışını yaptıklarını söyledi.

Kentte 1940'lı yıllarda Yusuf Batur Endüstri Meslek Lisesi'nin uygulama birimleri olarak inşa edilen atölye binalarının artık Denizli Kent Müzesi olarak şehre hizmet vermeye başladığını belirten Ersoy, müzenin hayırlı olmasını temenni etti. Bakan Ersoy, müzenin ortaya çıkması için ilk adımı 2021 yılında attıklarını aktararak, "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Denizli Valiliği ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz arasında bir protokol imzalanarak çalışmalara başlandı. Ardından da bir Danışma Kurulu oluşturularak atölye binaları restore edildi ve kamusal kullanıma açılarak kentin önemli bir değeri haline getirildi." dedi.

Denizli ve çevresinin Anadolu'da ilk kentlerin ortaya çıktığı ve tarih öncesi dönemlerden beri önemli yerleşim merkezlerinin kurulduğu bir bölge olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, kentin bir yandan doğal güzellikleri ve kültürel unsurları ile diğer taraftan da tekstil, sanayi, ticaret ve turizm sektörlerindeki uzmanlıkları ile ön plana çıktığını anlattı.

Denizli Kent Müzesi, kentin geçmişten günümüze sahip olduğu bütün bu değerlerin gelecek kuşaklara miras olarak bırakılabilmesini, kent kimliğinin korunmasını, gerek yerel gerekse uluslararası ölçekte ön plana çıkmasını sağlayacak önemli bir aktör olacağını ifade eden Bakan Ersoy, "Müze, geçmişi bugünle buluşturan çok zarif bir mimariyle tasarlandı. Parçalı mekan kurgusuna sahip mimari özellikleri, yalın hatların oluşturduğu mekân ve cephe detayları, betonarme ve taşın bir arada kullanıldığı yapım tekniği ile özel bir eser oldu. Kapalı alanı 2 bin 500 metrekare ve bünyesinde 9 adet sergi salonu, laboratuvar, çalışma ofisleri ve depo alanları bulunuyor. Sergi kurgusunda Anadolu'da bulunan en eski insan fosili olan Denizli İnsanı'ndan başlayarak ilk çağlardan Roma, Selçuklu, İnançoğulları, Germiyanoğulları, Osmanlı ve Atatürk'ün Denizli'yi ziyaretini de kapsayan Milli Mücadele dönemlerini yansıtan çok geniş bir tarih aralığına yer verilmiştir" dedi.

İBRAHİM ÇALLI ADINA ÖZEL SALON

Bakan Ersoy, müzede ayrıca kültür ve sanat noktasında da şehre has ayrıntıların göze çarptığını ifade ederek, müzede Denizli'nin ünlü ses sanatçılarını ve eserlerini dünyaca ünlü ressam İbrahim Çallı adına düzenlenen salonda ziyaretçilerin görebileceğini dile getirdi. Bakan Ersoy, ayrıca Denizli'nin tarım, sanayi ve turizmi ile ilgili canlandırmaların yer aldığı kapsamlı bir teşhir hazırlandığını söyledi.

Başta gençler olmak üzere herkesin burayı görmesi gerektiğini vurgulayan Ersoy,  müzenin bir ay boyunca ücretsiz ziyaret edilebileceğini duyurdu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 78
2. Fenerbahçe 29 76
3. Trabzonspor 29 49
4. Beşiktaş 29 46
5. Kasımpasa 29 43
6. Başakşehir 29 42
7. Rizespor 29 39
8. Antalyaspor 29 38
9. Sivasspor 29 38
10. A.Demirspor 29 36
11. Samsunspor 29 36
12. Alanyaspor 29 36
13. Kayserispor 29 36
14. Konyaspor 29 32
15. Gaziantep FK 29 31
16. Ankaragücü 29 30
17. Hatayspor 29 30
18. Karagümrük 29 29
19. Pendikspor 29 26
20. İstanbulspor 29 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 26 61
2. Göztepe 26 55
3. Kocaelispor 26 45
4. Sakaryaspor 26 44
5. Bodrumspor 26 43
6. Ahlatçı Çorum FK 26 42
7. Boluspor 26 42
8. Bandırmaspor 26 41
9. Gençlerbirliği 26 37
10. Erzurumspor 26 34
11. Manisa FK 26 31
12. Keçiörengücü 26 31
13. Ümraniye 26 30
14. Tuzlaspor 26 27
15. Adanaspor 26 27
16. Şanlıurfaspor 26 24
17. Altay 26 15
18. Giresunspor 26 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 28 55
5. Tottenham 27 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 28 43
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 28 35
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 28 26
16. Everton 28 25
17. Nottingham Forest 28 24
18. Luton Town 28 21
19. Burnley 28 14
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 69
2. Girona 28 62
3. Barcelona 28 61
4. Atletico Madrid 28 55
5. Athletic Bilbao 28 53
6. Real Sociedad 28 43
7. Real Betis 28 42
8. Valencia 27 40
9. Las Palmas 28 37
10. Osasuna 28 36
11. Villarreal 28 35
12. Getafe 28 35
13. Deportivo Alaves 28 32
14. Sevilla 28 28
15. Mallorca 28 27
16. Rayo Vallecano 28 26
17. Celta Vigo 28 24
18. Cadiz 28 22
19. Granada 27 14
20. Almeria 28 10