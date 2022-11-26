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Denizli Kent Müzesi'nde inşaat sürüyor

GÜNDEM 26.11.2022, 18:00
Denizli Kent Müzesi'nde inşaat sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin uzun yıllardır hayalini kurduğu ve yapımı hızla süren Denizli Kent Müzesi inşaatını inceledi. Kent Müzesi’nin tamamlanmasıyla şehrin çok önemli bir ihtiyacına yanıt verileceğini vurgulayan Başkan Zolan, “Kazanan yine Denizli olacak” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli'nin uzun yıllardır hayalini kurduğu, taş binalar olarak bilinen eski Endüstri Meslek Lisesi’nin restore edildikten sonra Denizli Kent Müzesi olarak hayata geçmesi için başlayan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği kapsamında yapılan müzede devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi. Başkan Osman Zolan’a Genel Sekreter Yardımcıları Ali Aydın ve Seval Gebeş ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Hasan Tuğrul Özkan, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Merve Sakarya Serim ve beraberindekiler eşlik etti. Bir süre incelemede bulunan Başkan Osman Zolan, projenin son durumu hakkında bilgi aldı, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Denizli’nin en büyük ihtiyaçlarından biri olan ve bugüne dek yapılmayan Denizli Kent Müzesi inşasının hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan Zolan, taş binalar olarak bilinen eski Endüstri Meslek Lisesi’ni restore ederek şehre kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Denizli’nin değerlerini gelecek nesillere ulaştırmanın temel gayeleri olduğunu anlatan Başkan Zolan, “Kültür Turizm Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Denizli Büyükşehir Başkanlığımız ve tüm çalışanlarımızın olağanüstü gayretiyle Kent Müzemizi şehrimize kazandıracağız. Yıllarca eğitime hizmet eden sanat okulumuzu, taş binalarımızı güzel bir şekilde restore edeceğiz ve burada Denizli’mizin kimliğini, değerlerini, güzelliklerini sergileyeceğiz” diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kentteki tarihi yapılara sahip çıktıklarını, yaptıkları birçok restorasyon çalışmaları ile bu değerlerin yeniden şehre kazandırıldığını anlatan Başkan Zolan, “Şimdi de bu tarihi yapımızın restoresini yapacağız, inşallah güzel bir eser ortaya çıkacak. Her zaman olduğu gibi kazanan yine Denizli olacak. Kazanan, değerlerimizi kaybetmemek olacak. Buraya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Kent Müzemiz Denizli’mize yakışacak” ifadelerini kullandı. Denizli’de farklı müze çalışmalarının da olduğunu belirten Başkan Osman Zolan, “Arkeoloji müzemizi planlama noktasında Bakanlığımızla temaslarımıza devam ediyoruz. Diğer tarihi değerlerimizi de başka alanlarda sergileme imkanına kavuşacağız” dedi.

2 bin 570 metrekare kapalı alana sahip olacak Denizli Kent Müzesi’nde Cumhuriyet döneminden Osmanlı'ya, Denizli'nin mutfak kültüründen Denizli efelerine kadar birçok değer yer alacak. Hane kültürü canlandırma odaları, Denizli mutfak kültürü, Milli mücadelede Denizli, Denizli'nin ileri gelenleri, Denizli'nin ilkeleri, Denizli tarihi, Atatürk'ün büyük Ege gezisi, Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet döneminde bölgede tarım, sanayi, ekonomi ve sosyal hayat, Denizli efeleri, Denizli el sanatları, Osmanlı'dan günümüze dokuma, kumaşçı dükkanı, geçmişten günümüze Denizli geleneksel zanaatlar, ticari hayat, Denizli evleri, Denizli mimarisi ve Denizli'nin simgeleri gibi onlarca değer Denizli Kent Müzesi'nde sergilenecek.
 

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