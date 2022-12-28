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Denizli kamu personeli projelere hazır

GÜNDEM 28.12.2022, 17:56
Denizli kamu personeli projelere hazır

Denizli’deki kamu personellerinin proje yazma ve yönetme kabiliyetini geliştirecek “Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının yönetiminde ve GEKA desteğiyle tamamlandı.DENİZLİ (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını yürüten GEKA’nın 2022 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) “Uygulamalı Proje Döngüsü Eğitim Projesi”ne Denizli YİKOB'un yanı sıra Denizli'de turizm alanında faaliyet gösteren ilçe belediyelerinin personelleri katıldı.

Geçtiğimiz Eylül ayında Denizli Valiliği YİKOB Vali Yardımcı V. Celalettin Cantürk,ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan arasında imzalanan protokolle hazırlık çalışmalarına başlanan projenin eğitim ayağı 8 gün süreyle Denizli Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Denizli YİKOB proje koordinatörleri Ramazan Aydoğmuş ve Dilek Yel’in koordinasyonunu sağladığı proje kapsamında Denizli’de turizm alanında faaliyet gösteren ilçe belediye  personelleri 4 gün teorik ve 4 gün uygulamalı olmak üzere 8 gün boyunca Uygulamalı Proje Döngüsü Eğitimi aldılar. Ayrıca önümüzdeki tarihlerde eğitimlerde başarılı olan katılımcılara, günlük 3 saat olmak üzere toplam 180 saat danışmanlık hizmeti verilecek.

Proje eğitimi kapsamında teorik eğitiminin yanında grup çalışmaları da yapılarak AB hibe programları, ulusal ve uluslararası fonlar, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, büyükelçilikler, bakanlıklar, kalkınma ajansları fon kaynakları ile hibe veren kurum ve kuruluşlara yönelik proje başvuru platformlarını detaylı inceleyerek proje yazma alanında önemli mesafe kaydedildi. Eğitimi alan kamu personelinin hibe çağrılarına yönelik proje yazma becerisi de kazandırıldı.

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