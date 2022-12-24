Denizli Kadın Meclisi çalışıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nin hayata geçirdiği Benim Mahallem projesi kapsamında Zeytinköylü kadınlara sağlıklı beslenme eğitimi verildi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Benim Mahallem projesi kapsamında Zeytinköy Mahallesi sakini kadınlara sağlıklı beslenme ve doğru ilaç kullanımı eğitimi verildi. Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulu’nda gerçekleşen programa Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Zeytinköy Mahalle Muhtarı Serkan Kar ve davetliler katıldı.

Diyetisyen Dilara Sevde Uzunoğlu sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, Eczacı Suna Özmutaf da doğru ilaç kullanımı konusunda merak edilen konulara açıklık getirdi. Kent Konseyi Başkanı Değirmenci burada yaptığı konuşmada, herkesin günlük yaşantısında kullanabileceği hayati bilgileri içeren bir eğitim çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, “Diyetisyen ve eczacı arkadaşımız gündelik hayatta hem kendimizin hem de ailemizin işine yarayacak tabiri caizse hap bilgiler verdiler. Ben de istifade ettim iyi ki gelmişiz” ifadelerini kullandı.