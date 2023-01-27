Denizli geçişi 35 dakika kısalıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizli Çevre Yolu'nun 2'nci kısmı ve Honaz Tüneli'nin 28 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını belirterek, projenin tamamlanmasıyla bayram ve tatil döneminde 45 dakika süren şehir geçişinin 10 dakikaya düşeceği belirtildi.DENİZLİ (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Denizli'nin Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri arasında geçit konumunda olduğuna, sanayi, ticaret, tarım ve ihracattaki önemine dikkat çekildi.

Denizli'nin aynı zamanda her yıl 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırladığı kaydedilen açıklamada, İzmir  Aydın, İstanbul  Akhisar  Buldan ve Afyon  Uşak istikametinden gelip Antalya, Muğla ve Çardak istikametine giden transit taşıt trafiğinin mevcut durumda Denizli şehir merkezinden geçtiğine vurgu yapılarak, "Özellikle yaz aylarında artan trafik yüküyle birlikte şehir içinde trafik yoğunluğu oluşmaktadır. Denizli'nin şehir içi ve transit trafik akışının düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Denizli Çevre Yolu 32 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirildi" ifadeleri yer aldı.

GÜZERGAH YARI YARIYA KISALACAK

Çevre yolunun 18 kilometrelik birinci kısmı daha önce açıldığı anımsatılan açıklamada, çevre yolunun ikinci kısmının da yarın hizmete sunulacağı kaydedildi.

Honaz Tüneli'nin 2 bin 640 metre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa edildiği belirtilen açıklamada, İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok önemli merkezinin Denizli üzerinden gerçekleştirecekleri seyahatlerini çevre yolu ile hızlı ve zaman kaybetmeksizin sağlanacağı vurgulandı.

"Mevcut yol ile 28 kilometrelik şehir geçişi, 14 kilometreye düşecektir" denilen açıklamada, "Bayram ve yaz dönemlerinde 45 dakika süren şehir geçişi de 10 dakikaya inecektir. Transit trafiğin Denizli Şehir Merkezinden çıkarılmasıyla, günde ortalama 30 binden fazla aracın geçiş yaptığı şehir içindeki trafik yoğunluğu rahatlayacak, trafik güvenliği ve sürüş konforu artırılacaktır" ifadelerine dikkati çekildi.