Son Dakika

Denizli geçişi 35 dakika kısalıyor

GÜNDEM 27.01.2023, 13:27
Denizli geçişi 35 dakika kısalıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizli Çevre Yolu'nun 2'nci kısmı ve Honaz Tüneli'nin 28 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını belirterek, projenin tamamlanmasıyla bayram ve tatil döneminde 45 dakika süren şehir geçişinin 10 dakikaya düşeceği belirtildi.DENİZLİ (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Denizli'nin Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri arasında geçit konumunda olduğuna, sanayi, ticaret, tarım ve ihracattaki önemine dikkat çekildi.

Denizli'nin aynı zamanda her yıl 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırladığı kaydedilen açıklamada, İzmir  Aydın, İstanbul  Akhisar  Buldan ve Afyon  Uşak istikametinden gelip Antalya, Muğla ve Çardak istikametine giden transit taşıt trafiğinin mevcut durumda Denizli şehir merkezinden geçtiğine vurgu yapılarak, "Özellikle yaz aylarında artan trafik yüküyle birlikte şehir içinde trafik yoğunluğu oluşmaktadır. Denizli'nin şehir içi ve transit trafik akışının düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Denizli Çevre Yolu 32 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirildi" ifadeleri yer aldı.

GÜZERGAH YARI YARIYA KISALACAK

Çevre yolunun 18 kilometrelik birinci kısmı daha önce açıldığı anımsatılan açıklamada, çevre yolunun ikinci kısmının da yarın hizmete sunulacağı kaydedildi.

Honaz Tüneli'nin 2 bin 640 metre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa edildiği belirtilen açıklamada, İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok önemli merkezinin Denizli üzerinden gerçekleştirecekleri seyahatlerini çevre yolu ile hızlı ve zaman kaybetmeksizin sağlanacağı vurgulandı.

"Mevcut yol ile 28 kilometrelik şehir geçişi, 14 kilometreye düşecektir" denilen açıklamada, "Bayram ve yaz dönemlerinde 45 dakika süren şehir geçişi de 10 dakikaya inecektir. Transit trafiğin Denizli Şehir Merkezinden çıkarılmasıyla, günde ortalama 30 binden fazla aracın geçiş yaptığı şehir içindeki trafik yoğunluğu rahatlayacak, trafik güvenliği ve sürüş konforu artırılacaktır" ifadelerine dikkati çekildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Ankaragücü 19 22
12. Giresunspor 19 21
13. Gaziantep FK 19 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 19 34
8. Boluspor 20 33
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 20 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 18 21
12. Valencia 17 20
13. Espanyol 18 20
14. Almeria 18 19
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6