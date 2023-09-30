Denizli'de okul yolu artık daha konforlu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi işbirliği ile Pınarkent Mahallesi Ortaokulu’nun ulaşım yollarına sıcak asfalt döküldü. Başkan Zolan ve Başkan Örki, öğrenci ve öğretmenlerin okula rahat ve kolay bir şekilde ulaşmaları amaçlanan asfalt döküm çalışmalarını inceledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi işbirliği ile Pınarkent Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ortaokul çevresindeki yollara sıcak asfalt döşendi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, öğrenci ve öğretmenlerin okula rahat ve kolay bir şekilde ulaşmaları amaçlanan sıcak asfalt döküm çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan ve Başkan Örki’ye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çolakoğlu, Pınarkent Mahallesi Muhtarı Özlem Çağlar ve beraberindekiler eşlik etti. Burada çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, bir süre asfalt serim makinesi kullandı. Başkan Osman Zolan bir süre önce yapımı tamamlanan Pınarkent Mahallesi Ortaokulu’na gidiş yollarının olumsuzluk yarattığını, okul açıldığında öğrenci ve öğretmenlerin ulaşımda sıkıntı yaşayabileceğini belirtti.

Vatandaşların talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi el ele vererek okulun çevresindeki yollara sıcak asfalt döşediklerini kaydeden Başkan Zolan, “Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, yarınlarımıza yatırım yapmaya, geleceğe eser bırakmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, konforunu artırmak ve özellikle çocuklarımızın yoğun olarak bulunduğu bölgede trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için asfalt çalışması yapıyoruz. Çocuklarımız okula gidip gelirken çok daha rahat olacaklar. Allah’ım kazasız belasız kullanmayı nasip eylesin, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Zolan incelemenin ardından Pınarkent Mahalle Muhtarlığı ile Pamukkale Belediyesi Pınarkent Mahalle Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek incelemede bulundu. Başkan Zolan ve Başkan Örki vatandaşlarla da buluşarak dertlerini dinledi.