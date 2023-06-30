Denizli'de hayvancılığa 'büyük' destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi bu yıl 7,5 milyon liralık destek projesi ile 489 yetiştiriciye daha 978 adet damızlık koç ve teke hibe desteği veriyor.DENİZLİ (İGFA) - Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmada da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan vatandaşların sürülerinde verim ve kalitenin düşmesine engel olmak için hayata geçirdiği Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırma Projesine bir yenisini ekledi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen 7,5 milyon liralık proje ile 19 ilçedeki 489 yetiştiriciye hayvan başı 1.000 TL katkı bedeliyle 978 baş damızlık koç ve teke desteği verilecek.

Bu kapsamda Çal, Çivril, Bekilli ve Baklan ilçelerini kapsayan damızlık koç ve teke dağıtım töreni Çal Canlı Hayvan Pazarı’nda yapıldı. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Çoban, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, AK Parti Çal İlçe Başkanı Yüksel Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, davetliler ve çok sayıda üretici katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kendisinin de köyde doğup büyüdüğünü, küçük yaşta tarım ve hayvancılık işleriyle uğraştıklarını anlatarak, “Ben gerçekten köylü, çiftçi ve çoban kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları bilen ve bizzat hissetmiş biriyim. Bu noktada her zaman sizlerin destekçisi olmak için gayret sarf ettim” dedi. Tarım ve hayvancılık işiyle uğraşanların yaptıkları üretimle hayati bir iş gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Zolan, “Siz üretmemiş olsanız bu ülke ayakta kalamaz. Onun için siz üreticiler çok kıymetisiniz. Bugüne kadar ülke ekonomisine vermiş olduğunuz katkılardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tohumdan tarımsal sulamaya, arıcılıktan zararlılarla mücadeleye 50’nin üzerinde projeyle üreticiye destek verdiklerini kaydeden Başkan Zolan, “Tabi bundan da çok umutluyuz ve bunu sırf destek verelim diye değil üreticimizin, çiftçimizin neye ihtiyacı varsa bu konuda proje yapıyoruz” dedi.

