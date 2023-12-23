Denizli'de Genç Yetenekler Festivali coşkusu başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ilkini düzenlediği Genç Yetenekler Festivali kapılarını açtı.DENİZLİ (İGFA) - Gençlere yönelik hayata geçirdiği projelerle “Genç Dostu Şehir” ödülü unvanı bulunan Büyükşehir Belediyesi, üç gün boyunca Denizli’de bilim, sanat ve teknolojinin konuşulacağı Genç Yetenekler Festivali’nin açılış töreni yapıldı.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, otomobil sektöründe çığır açan yenilikleriyle dünyanın “Çılgın Türk” lakabı taktığı ünlü isim Erbakan Malkoç, davetliler, gençler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan açılış programında bir konuşma gerçekleştiren Başkan Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak gençler için tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurguladı. Gençlerin donanımlarını artırmak için gayret etmek gerektiğini vurgulayan Başkan Zolan, “Gençlerimizin önünü açmak adına en üst seviyede destek vermek gerekiyor. Genç yeteneklerimizin rol model olması adına burada yaptıkları projeleri sergilemelerine imkan sağlamanın yanında KOSGEB, İŞKUR gibi devletimizin imkanlarıyla tanışmaları, öğrenmelerini ve temas etmelerini sağlamayı arzu ettik” diye konuştu.

