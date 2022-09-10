Denizli'de eğitim için buluşma

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin 14 yıl önce başlattığı "Eğitim İçin El Ele Projesi" kapsamında, bu yıl üniversiteyi kazanan gençler Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin 2008-2009 eğitim öğretim döneminde başlattığı, Eğitim İçin El Ele projesi 14. yılını geride bıraktı. Üniversiteli gençlerin gönüllü eğitimci olduğu projeden faydalanarak Türkiye'deki çeşitli üniversiteleri kazanan öğrenciler Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, gönüllü eğitmenler ve üniversiteyi kazanan gençler katıldı. Birden, projeye katılan gençlerin emek vererek üniversite sınavına çalıştıklarını belirterek, "Hocalarımızda sene boyunca büyük fedakârlık gösterdi. Bu emeklerin sonucunda da tercih ve rehberlik hizmetini başlattık ve arkadaşlar hedeflerine ulaştı. Sizlere teşekkür ziyaretinde bulunalım istedik. Sizin sayenizde verimli bir eğitim dönemi geçirebildik. Destekleriniz için teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Zolan’dan tebrik

Başkan Zolan ise, gençlere imkan sağlayarak hedeflerine ulaşmaları için önlerindeki engelleri kaldırıp ve geleceğe hazırlamak adına fırsat sunulması gerektiğini söyledi. Başkan Zolan, "Bizlerin katkısı oldu ama bu işin mimarı Kent Konseyi Gençlik Meclisimiz ve Eğitim için El Ele ekibimizdir. Arkadaşlarınıza, kardeşlerinize hiçbir şey beklemeden karşılıksız, fedakârca bu işin içine girdiniz. Sizleri tebrik ediyorum. Yapmış olduğunuz işler sizlere güzellik olarak dönsün. Bir kişinin dahi üniversiteyi kazanmasına vesile olduysak çok önemli, bir kişiye ışık tutmak, o kapıyı aralamak, çok kıymetli" dedi.

"Aynı gayret devam edecek"

Eğitim İçin El Ele’de yeni dönem kayıtlarının da başladığını anımsatan Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Bu bir maraton. Aynı gayret devam edecek. Gençlerimize inşallah üniversiteye hazırlama noktasında imkanlar sunacağız. Gençlerimize ücretsiz olarak sunduğumuz bu imkanı isteyen herkes hiçbir ayrım gözetmeden katılabiliyor" Başkan Zolan, konuşmanın ardından bir süre gençlerle sohbet ederek kazandıkları bölüm hakkında bilgi aldı. Öte yandan Eğitim İçin El Ele projesinden faydalanmak isteyen lise son sınıf ve mezun durumdaki öğrencilerin 7 Ekim 2022’ye dek Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’ne başvuru yapabileceği, kontenjanların dolması durumunda kayıtların daha erken tamamlanacağı ifade edildi.