Denizli Çevre Yolu kışa kalmadan tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Honaz Tüneli'nin de içinde bulunduğu Denizli Çevre Yolu'nun tamamını bu yıl içerisinde, kışa kalmadan, tamamlanacağını duyurdu.DENİZLİ (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli Çevre Yolu Şantiyesindeki incelemenin ardından açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, kara, hava, deniz ve demiryollarında reform niteliği taşıyan projelerle Türkiyenin her bir noktasını birbirine yakınlaştırmak için 20 yıldır dur durak bilmeden var güçle çalıştıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, Türkiye çok büyük ve geleceği çok parlak bir ülke. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmek vizyonumuz doğrultusunda cesur ve kararlı adımlarımıza aralıksız bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

DENİZLİ'NİN ULAŞIM VE İLETİŞİMİ İÇİN 10.8 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK

Ekonomi alanında konulan büyük hedeflere destek olacak ulaştırma ve haberleşme hamlelerini de en seri şekilde tamamlamak için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Karaismailoğlu, 20 yılda Denizli'nin ulaşım ve iletişim hizmetleri için 10 milyar 865 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını kaydetti.

Denizli'nin bölünmüş yol uzunluğunu 6,5 katına çıkararak, 436 kilometreye ulaştırdıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Denizli'yi bölünmüş yollarla Aydın, Afyonkarahisar, Burdur, Burdur, Muğla, Manisa ve Uşak illerine bağladık. İl genelindeki bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu da 18 kilometreden alıp, 322 kilometreye çıkardık. Halen Denizli'de devam eden 12 adet karayolu yatırımlarının toplam proje bedeli 8 milyar 363 milyon lirayı buluyor." diye konuştu.

Denizlilere müjde de veren Bakan Karaismailoğlu, proje çalışmasında bu yıl 7,7 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol, 6 kilometrelik sathi kaplamalı üzerine bitümlü sıcak kaplama yol yapacaklarını anlattı. İki köprünün yer aldığı köprülü kavşak ve 1 adet menfez tipi köprülü kavşağı tamamlayacaklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "En büyük hedefimiz Denizli'de devam eden karayolu projelerini en kısa zamanda tamamlayıp, vatandaşımızın hayatına kazandırmak. 2023 yılı içerisinde Aydın-Denizli Otoyolunun tamamını bitirmeyi hedefliyoruz, Honaz Tünelinin de içinde bulunduğu çevre yolunun tamamını da bu yıl içerisinde, kışa kalmadan, tamamlayacağız" dedi.