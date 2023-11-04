Denizli Büyükşehir’den pide yapım kursu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen “Yerinde Öğreniyoruz” Projesi kapsamında Fatih Sosyal Etkinlik Merkezi’nde açılan gastronomi mutfağında düzenlenen kurslara katılan kursiyerler pide yapımı konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler alıyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından kadın istihdamını güçlendirmek, kadınların yerel mutfağı öğrenmesi, eş zamanlı olarak kadınların meslek edinmesine katkı sağlamak ve sürdürülebilir alanların açılması hedefi ile 2 yıl önce hayata geçirilen “Yerinde Öğreniyoruz” projesi ile Denizli’de yaşayan kadınların gelişimi noktasında çalışmalar ve eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Bu güne dek aşçı yardımcılığı, pastacılık gibi birçok alanda eğitimlerin düzenlendiği Gastronomi mutfağında yeni dönemde kursiyerlere pide yapımı konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Yaklaşık 3 hafta süren eğitimler ile ilgili bilgi veren Eğitmen Kezban Hirozlu, “Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından yaklaşık 3 yıl önce Fatih Sosyal Etkinlik Merkezimizde kurulan gastronomi mutfağında yeni dönemde pide yapım kursu başlattık. 3 hafta süren eğitimlerimizde kursiyerlerimize uygulamalı ve teorik bilgiler vererek kadınlarımızın evlerinde çok kolay bir şekilde pide yapabilir hale gelmelerini sağladık. Bunun yanı sıra farklı dönemlerde açtığımız Aşçı Yardımcılığı ve Pastacı Çırağı kurslarımızda yapılmaktadır. İlerleyen günlerde pizza yapım kursu başlatacağız. Ücretsiz olarak düzenlediğimiz kurslarımıza kadınlarımızı bekliyoruz” dedi.