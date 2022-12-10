Denizli Büyükşehir’den örnek bir proje daha

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Kızılay Denizli Şube Başkanı Osman Yüceliş, ihtiyaç sahibi engelli, yaşlı, yetim, öksüz ve muhtaç kişiler ile afetzedelere hizmet verecek aşevinin protokolünü imzaladı. Güzel bir işin başlangıcını yaptıklarını belirten Başkan Zolan, “Amacımız şehrimizde hiç kimse aç yatmasın, hiç kimse sahipsiz kalmasın” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde Denizli’de faaliyete geçecek “Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Aşevi” protokolü imzalandı. Protokol törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcıları Seval Gebeş ve Ömer Faruk Özer ile Kızılay Denizli Şube Başkanı Osman Yüceliş ve yönetimi katıldı. Yüceliş burada yaptığı konuşmada Denizli Kızılay’ı için önemli ve anlamlı bir günde olduklarını belirterek, “Kızılay’ın asli görevlerinden birisi gerek normal yaşamda gerekse afetlerde ihtiyaç sahiplerinin beslenme ihtiyacını gidermektir” dedi. Başkan Zolan’ın desteğiyle, ihtiyaç sahiplerinin günlük yemek ihtiyaçlarını karşılamak üzere Denizli’de bir aşevi açmak için bir araya geldiklerine değinen Yüceliş, “Desteklerinizden ve yardımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ederim. Bu aşevi Denizli’nin, Denizlilerin. Denizli’mize hayırlı olur inşallah. Bağışçılarımızdan, hayırseverlerimizden ve iş adamlarımızdan aşevimize sahip çıkmalarını, desteklemelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, bugün iki güzel kurumla Denizli’de güzel bir işin başlangıcını yapacaklarını belirterek, Kızılay’ın Denizli’de, Türkiye’de ve tüm dünyada afetlerde veya ihtiyaç anında dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin yardıma koştuğunu ve bunun da çok kıymetli olduğunu söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehrin ihtiyaçlarını karşılama anlamında, yol, park, altyapı, spor, yeşil alanlar, kültür sanat faaliyetleri gibi birçok alanda en üst seviyede hizmet ettiğini vurgulayan Başkan Zolan, bunların yanında sosyal belediyecilik anlamında da birçok hizmet yürüttüklerini kaydetti. Kızılay ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile kente bir aşevi kazandıracaklarını belirten Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Amacımız şehrimizde hiç kimse aç yatmasın, hiç kimse sahipsiz kalmasın. Aşeviyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bizzat evlerine giderek, sıcak yemek yemeklerini sağlamak için gayret sarf edeceğiz. Yaşlılarımız, engellilerimiz, ihtiyaç sahiplerimiz, yemek yapamayacak durumda olan, fiziki olarak yetersiz durumdaki insanlarımızın evlerine sıcak yemek götürmeye yönelik bir çalışmadır aşevimiz.”

