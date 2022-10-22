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Denizli Büyükşehir Erasmus öğrencilerini ağırladı

GÜNDEM 22.10.2022, 12:45
Denizli Büyükşehir Erasmus öğrencilerini ağırladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Erasmus + Okul Eğitimi Programı kapsamında Türkiye’ye gelen İspanyol, Hırvat ve Yunan öğrenciler ile birlikte Denizlili ve Ankaralı öğrencileri ağırladı. Dev cam horoz heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektiren konuklar Denizli’ye hayran kaldı.DENİZLİ (İGFA) - Erasmus + Okul Eğitimi Programı kapsamında Türkiye’ye gelen İspanyol, Hırvat ve Yunan öğrenciler ile Denizlili ve Ankaralı öğrenciler Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ziyarete Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci’nin yanı sıra, Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hurşit Çalışkan, İspanya, Hırvatistan ve Yunanistan ile Ankara Ufuk Arslan Anadolu Lisesi ve Denizli’den proje ortağı olan Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek misafir öğrencilere Denizli’yi anlattı.

ÇALIŞKAN İNSANLARIN YAŞADIĞI ŞEHİR

Denizli’nin kadim bir şehir olduğunu ve pek çok güzelliği içinde barındırdığını ifade eden Değirmenci, “Denizli’miz üreten, çalışkan insanların yaşadığı bir şehir. Tükettiğinden daha fazla üreten, ithal ettiğinden daha fazla ihracat yapan bir şehir” dedi. Denizli’nin tekstil, kablo, doğal taş, tarım ürünleri gibi birçok alanda ihracat yaptığını kaydeden Değirmenci, kentte 19 antik kent bulunduğunu, beyaz cennet Pamukkale başta olmak üzere kentin turizmde de üst sıralarda olduğunu anlattı. Denizli’ye hayran kaldıklarını belirten misafir grup ziyaretin ardından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda bulunan cam horoz heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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