Denizli Büyükşehir'den Kültür Buluşmaları

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’nin önde gelen isimlerini ağırladığı ve her programı yoğun ilgi çeken Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları bu kez Psikiyatrist Yazar Prof. Dr. Erol Göka ve Prof. Dr. Kemal Sayar’ı konuk etti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin önde gelen bilim insanı, yazar, tarihçi ve sanatçı gibi değerli isimlerini Denizlililerle buluşturmaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin her bir programı yoğun ilgi çeken Büyükşehir İle Kültür Buluşmalarının bu haftaki konuğu Psikiyatrist Yazar Prof. Dr. Erol Göka ve Prof. Dr. Kemal Sayar oldu. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Melis Başkanvekili Ali Değirmenci, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda hemşehrileriyle buluşan Denizlili yazar Prof. Dr. Erol Göka, çocukluk ve gençlik anılarından bahsetti. Gazze’de süren savaştan dolayı kalplerinin kırık olduğunu aktaran Prof. Dr. Göka, modern zaman insanının gündemi, sorunları ve psikolojileri hakkında konuşarak bireyselliğin toplum yaşamına olumsuz etkinlerinden bahsetti.

Herkesin dünyayı bulduğundan daha güzel bırakmak sorumluluğu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kemal Sayar ise, “İnsan adının görevi yeryüzünü onarmaktır. Yeryüzündeki eksiği, gediği fark etmek ve eksik olanı yerine koymaktır. Çok fazla bireysel mutluluk üzerinde durduğumuz zaman toplumun, ülkenin ve dünyanın menfaatlerini göz ardı edebiliyoruz” dedi. Yaklaşık 2 saat süren programın ardından sahneye davet edilen Başkan Osman Zolan, Prof. Dr. Erol Göka ve Prof. Dr. Kemal Sayar’a güzel program için teşekkür ederek, üzerinde Denizli horozu bulunan kaide verdi.

