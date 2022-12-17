Denizli Büyükşehir'den karbon ayak izi çağrısı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, daha yaşanabilir bir gelecek için tüm vatandaşlara karbon ayak izini hesaplama çağrısında bulundu.DENİZLİ (İGFA) - İklim değişikliğinin, canlıların hayatına vereceği zararı en aza indirmek için örnek projelere imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek daha yaşanabilir bir gelecek için vatandaşlara karbon ayak izi hesaplama çağrısında bulundu. Vatandaşların bireysel olarak ulaşım, ısınma, beslenme ve enerji gibi tüketimlerinden kaynaklı karbon salımını hesaplayacağı dijital sistem www.denizli.bel.tr adresinde kullanıma sunuldu. Bireylerin iklim değişikliğine olan etkilerini hesaplamak ve iklim krizi konusunda farkındalık yaratmak için geliştirilen “Karbon Ayak izi Hesaplama Aracı” ile ulaşım, ısınma, atık ve tüketilen gıdalar sonucu oluşan sera gazının çevreye verdiği zarar ölçülüyor. Belirli aralıklara yapılan ölçüm sonuçlarıyla vatandaşların karbondioksit (CO2) cinsinden tespit edilen bireysel sera gazı salımlarını düşürmesi hedefleniyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tetikleyicilerinden olan karbon salımının bireysel olarak azaltılmasını amaçlayan hesaplama modülü Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez 2018 yılında kullanıldı. Dijital hesaplama sistemi, gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmak için kısa süre önce Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilerek www.denizli.bel.tr adresinde bir kez daha yerini aldı. Evsel kaynaklı salımlar, ulaşım kaynaklı salımlar ve beslenme kaynaklı salımlar olmak üzere 3 ayrı başlık ile ele alınan hesaplama aracı, bireylere karbon ayak izlerini azaltma yönünde öneriler de sunuyor.

