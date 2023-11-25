Denizli Büyükşehir'den Gençlik Buluşmaları

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir’le Gençlik Buluşmaları kapsamında “Gri Koç” adıyla tanınan başarılı eğitimci-yazar Gökhan Müftüoğlu’nu ağırladı. Gençlerin gözdesi Gri Koç, “YKS’ye 7 ay kala kazanma navigasyonu” başlıklı sunumuyla başarının sırrını anlattı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir’le Gençlik Buluşmaları kapsamında Gri Koç’u ağırladı. Gri Koç adıyla tanınan eğitimci-yazar Gökhan Müftüoğlu Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde lise 11 ve 12. sınıf öğrencileriyle buluşarak “YKS’ye 7 ay kala kazanma navigasyonu” başlıklı sunumuyla başarının sırrını anlattı. Programlar öncesi gençlerle bir araya gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise öğrencilere başarılar diledi. Gençlere altın değerinde tavsiyelerde bulunarak, emek verilip çalışılırsa mutlaka hedefe ulaşılacağını kaydeden Başkan Zolan, “Artık son düzlüktesiniz. Ne yapmak gerekiyor? Koşmak gerekiyor. Ama telaş edip stres yapmadan koşmak gerekiyor. Çünkü stres başarının önündeki en büyük engeldir. Bu engele takılmamak, stresi kontrol etmek ve tabi ki rehavete de kapılmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı. YKS’de tüm öğrencilere bir kez daha başarılar dileyen Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak sınav ücretlerini karşılayacaklarını da müjdeledi.

Günde 3 seans olmak üzere 5 gün boyunca gençlere “YKS’ye 7 ay kala kazanma navigasyonu” sunumunu aktaracak başarılı eğitimci-yazar Gökhan Müftüoğlu ise 2 günde toplamda 71 okulun öğrencilerine hitap ettiğini, çok güzel geri dönüşler aldığını kaydetti. Çok güzel bir hizmet verildiğini kaydeden Gri Koç, Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti. Konuşmanın ardından “YKS’ye 7 ay kala kazanma navigasyonu” sunumunu yapan Gri Koç, öğrencilerin sınava hazırlık süreci, stresle baş etme yolları, verimli ders çalışma yöntemleri, zamanın iyi değerlendirilmesi ve motivasyonun yüksek tutulmasıyla ilgili bilgiler aktardı.

Gri Koç, 1 Aralık’ta vatandaşlarla buluşacak

22, 23, 29, 30 Kasım ve 1 Aralık’ta günde 3 seans olmak üzere 5 gün boyunca öğrencilere başarının sırrını anlatacak eğitimci-yazar Gökhan Müftüoğlu, 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 13.30’da da Denizlililere seslenecek. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde halka açık düzenlenecek programa tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.