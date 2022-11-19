Denizli Büyükşehir'den 23 milyon liralık yatırım

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımda kullanılmak üzere filosuna 8 yeni otobüs daha katarak toplam otobüs sayısını 238’e çıkardı. 23 milyon liralık yatırımla alınan araçların teslim töreninde, şoför koltuğuna geçen Başkan Osman Zolan, "Filomuza kattığımız yeni araçlarımız yeni bir nefes olacak" dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi tolu ulaşımda kullandığı araç filosunu zenginleştirmeye devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentteki toplu ulaşım kalitesini yükseltmek amacıyla 23 milyon lira değerindeki 8 adet son model yeni aracı filosuna kattı. Mevcut 230 adet araç sayısı, yeni alınan otobüslerin hizmete girmesi ile birlikte 238'e çıkarken araçların teslim töreni Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesislerinde düzenlendi. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan, Büyükşehir DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Mercedes Satış Müdürü Orhan Çavuş ve beraberindekiler katıldı. Yeni otobüsleri bir süre inceleyerek şoför koltuğuna geçen Başkan Osman Zolan, sürücülerle de sohbet ederek kolaylıklar diledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan burada yaptığı açıklamada toplu ulaşımın çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Toplu ulaşım, şehrimiz için trafik yükünün azalması, insanların daha az maliyetle gidecekleri yere ulaşması anlamına geliyor. Toplu taşımada halkımıza en üst seviyedeki otobüslerle hizmet vermeye gayret ediyoruz” dedi. Toplu taşımada araçların çok önemli olduğuna değinen Başkan Zolan, “Denizli’de 230 araç ile toplu taşımaya hizmet ediyorduk. Bugün çok şükür 8’inin daha filomuza eklenmesiyle 238 aracımız oldu. Yolcu yoğunluğu olan güzergahlara daha fazla aracın gelmesiyle ilgili vatandaşımızın talebi oluyordu. Yeni araçlarımızın filomuza eklenmesiyle birçok noktadaki yoğunluğu azaltmaya çalışacağız. İnsanlarımız daha rahat edecek ve sıkıntı çekmeden ulaşım imkânından faydalanacak” dedi.

