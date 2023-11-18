Denizli Büyükşehir çevre dostu yatırımları sürdürüyor

Çevre dostu yatırımlarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Çivril ilçesinin Kocayaka Mahallesi’nde 1.012 kişi kapasiteli doğal atık su arıtma tesisi inşa ediyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Çivril ilçesinin Kocayaka Mahallesinin atık sularının doğaya zarar vermeden arıtımının sağlanması için bölgeye doğal arıtma tesisi inşa ediyor. Proje kapsamında 7 bin 750 metrekare alanda, tek kademeli olarak kurulacak bin 12 kişi kapasiteli tesisin günlük ortalama 90 metreküp atık suyu arıtacağı belirtilirken, tesisin tamamen çevre dostu ve doğaya uyumlu olarak çalışacağı ifade edildi. Enerji tüketimi olmayan tesisin işletme maliyetinin bulunmadığı, doğal atık su arıtma tesisine ekilen azot ve fosfor giderici ile topografyaya uygun bitkiler sayesinde atık suların yeniden tarımsal kaynaklı olarak kullanılmasının amaçlandığı belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hayata geçirdikleri çevre dostu yatırımlarla geleceğe sahip çıktıklarını belirterek, doğal atık su artırma tesisin bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini söyledi. Denizli’nin dört bir tarafında taş üstüne taş koymaya devam ettiklerini belirten Başkan Zolan, “Denizli’mizin güzelliğine güzellikler katmaya, geleceğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini yerine getirmek için gece gündüz gayret ediyoruz. Elektrik enerjisine ihtiyaç duymadan doğal bileşenlerle çalışacak doğal atık su arıtma tesisimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.