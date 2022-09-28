Denizlerin millisi dakikada 80 atış yapıyor

Denizde milli gurur olan Milli Deniz Topu dakikada 80 atış yapabiliyor.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı,denizde milli gurur olan 76/62 mm Milli Deniz Topu ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bakanlığın tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve Makine ve Kimya Endüstrisi ile birlikte geliştirdiği Milli Deniz Topu'nun dakikada 80 atış yapabildiğine dikkati çekti.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz Haziran ayında MKE tarafından geliştirilen Milli Deniz Topu'nun karadaki testleri tamamlanarak, gemi üzerindeki testlerine geçilmeye başlanmıştı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1575137726222966787

76mm 62 kalibre Milli Deniz Topu; hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerinde kullanılabilecek. Dakikada 80 atım hızına ve 5 farklı atış moduna sahip. Standart mühimmat ile 16 km, artırılmış menzilli mühimmat ile 20 km etkili menzil sunuyor.