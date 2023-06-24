Denizi kirletenlere caydırıcı yasa önerisi

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Körfezi kirleten gemilere verilen cezalarla övünmekten ziyade Körfezin kirletilmesinin engellenmesi gerektiğini vurguladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Körfezi kirleten gemilere verilen cezayla övünen bir anlayış olduğunu ifade etti. Bodur paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ne kadar TL ceza kesildiğinin ne önemi var? Denizimiz hunharca kirletiliyor ve atılan o atıklar suyumuzu yıllarca kirli bırakıyor. Deniz popülasyonu yok olup giderken para cezası önlemi ne kadar caydırıcı?

"CEZA KESTİK DİYE ÖVÜNEN BİR ANLAYIŞ VAR"

Yabancı gemiler acaba avrupa ülkelerinde bu şekilde hemde körfez gibi bir denizde bu atıkları bırakabiliyormu mu? Ben Avrupa ülkelerinin liman kentlerinde ne böyle atık bırakan gemiler gördüm ne de ceza kesen belediyeler. Ama bizde kesilen cezayla övünen anlayış var.

"DENİZLERİMİZİN KİRLETİLMESİNE ENGEL OLAMIYORLAR"

Cezaların gelir kapısına dönmüş olmasından büyük şüphe duymuyor değilim. Yazık ki denizlerimizin kirletilmesine engel olamayan, atık atanları sadece parayla meşru kılan anlayış var. Acil düzenleme gelmeli, atık atanın ruhsat iptalinden, ticari men’den, hapis cezasına kadar caydırıcı tüm yasalar acilen getirilmeli.! Aksi halde geleceğimiz yüzlerce yıl tehlike altında."