Denizi kirleten gemilere 35 milyon lira ceza!

Denizcilik Genel Müdürlüğü, 2022 yılında gelen ihbarlar kapsamında yapılan denetimlerde kirlilik yaptığı tespit edilen gemilere yaklaşık 35 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 2022 yılına ilişkin denetim sonucunu açıkladı.

Liman Başkanlıklarına gelen ihbarlar ve icra edilen denetimlerde kirlilik yaptığı tespit edilen gemilere 2022 yılı içinde yaklaşık 35 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Müdürlük, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ise, temiz denizlerimizde emniyetli denizcilik için 7/24 görevde olduklarının altını çizdi.