Son Dakika

Denizcilikte en büyük filoya sahip 14. ülkeyiz

GÜNDEM 15.01.2023, 14:37
Denizcilikte en büyük filoya sahip 14. ülkeyiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapılan yatırımlar ve düzenlemelerle Türkiye'nin deniz ticaretinde gücünün ve etkinliğinin arttığına vurgu yaptı. Bakan Karaismailoğlu, Türk sahipli gemi filasonun kapasitesinin yanı sıra dünyanın en büyük filoya sahip 14'üncü ülke konumuna yükseldiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, denizcilik sektörü ile ilgili açıklama yaptı.

Ulaşımın her modunda olduğu gibi denizcilik sektöründe de yatırımların hızla devam ettiğini, bu yatırımların karşılığını almaktan da gurur duyduklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, 2012 yılından itibaren azalma eğilimine giren 1000 groston (GT) ve üzeri Türk Bayraklı Deniz Ticaret filosu; Bakanlığımız, gemi sahibi ve işleticilerinin ortak çalışmasıyla 2020 yılı sonrasında tekrar büyüme trendine girdi. 2021 yılında 5 milyon 761 bin DWT olan Türk Deniz Ticaret Filosu, 2022 itibarı ile 687 bin 777 DWT artarak 6 milyon 449 DWTe ulaştı. Gemi sayımız ise 413e ulaştı. Cumhuriyetimizin 100üncü yılında bu artış trendini devam ettirerek, daha da büyüyeceğiz dedi.

Gemi cinslerinde hem gemi sayısında hem de tonajda en yüksek artışın kimyasal tankerlerde görüldüğünün altını çizen Karaismailoğlu, Türk sahipli kimyasal tanker tonaj olarak da 290 bin 632 DWT yükseldiği belirtti.

TÜRK SAHİPLİ FİLOMUZ 41 MİLYON DWT'E ULAŞTI

"2021 yılı yılsonu itibariyle Türk sahipli deniz ticaret filomuz yaklaşık 31 milyon DWT ile 15 sırada yer alıyordu" diyen Bakan Karaismailoğlu, Türkiyenin geçen yıla göre bir sıra yükselerek 14üncü sıraya çıktığının altını çizdi.

2022 yılında toplamda Türk Bayraklı ve Türk sahipli filonun, DWT bazında yaklaşık yüzde 30luk bir artış gösterdiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Filonun 41 milyon DWT taşıma kapasitesini aştığını kaydetti. Karaismailoğlu, Bayrağımızı dalgalandıran gemi tonajının artışa geçmesinden memnuniyet duyuyoruz. Çalışmalarımız geçen yıllarda olduğu gibi Türkiyenin Yüzyılında da hız kesmeden devam edecek. Yaptığımız yatırımlarla üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizi, denizcilik sektöründe ilk sıralara yükseltmek için durmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Sadece bugünü düşünerek değil, geleceğimizi düşünerek adımlar atıyoruz. Bizim attığımız bu adımlarla ülkemizin ticareti gelişecek, yeni istihdamlarla birlikte ihracatı yeni rekorlar kıracaktır" diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Kasımpaşa 18 21
11. Karagümrük 18 20
12. Giresunspor 18 20
13. Gaziantep FK 17 19
14. Antalyaspor 17 18
15. Ankaragücü 18 19
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Rizespor 19 31
7. Bandırmaspor 18 31
8. Pendikspor 18 30
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 18 20
15. Tuzlaspor 19 19
16. Ö.K Yeni Malatya 19 15
17. Denizlispor 19 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 18 39
3. M. United 18 38
4. Newcastle 18 35
5. Tottenham 18 33
6. Fulham 19 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 18 25
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 17 22
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Villarreal 17 28
5. Real Betis 16 28
6. Atletico Madrid 16 27
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Getafe 17 18
14. Almeria 16 17
15. Celta Vigo 17 17
16. Real Valladolid 17 17
17. Espanyol 17 15
18. Sevilla 17 15
19. Cadiz 16 15
20. Elche 16 4