Denizcilikte en büyük filoya sahip 14. ülkeyiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapılan yatırımlar ve düzenlemelerle Türkiye'nin deniz ticaretinde gücünün ve etkinliğinin arttığına vurgu yaptı. Bakan Karaismailoğlu, Türk sahipli gemi filasonun kapasitesinin yanı sıra dünyanın en büyük filoya sahip 14'üncü ülke konumuna yükseldiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, denizcilik sektörü ile ilgili açıklama yaptı.

Ulaşımın her modunda olduğu gibi denizcilik sektöründe de yatırımların hızla devam ettiğini, bu yatırımların karşılığını almaktan da gurur duyduklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, 2012 yılından itibaren azalma eğilimine giren 1000 groston (GT) ve üzeri Türk Bayraklı Deniz Ticaret filosu; Bakanlığımız, gemi sahibi ve işleticilerinin ortak çalışmasıyla 2020 yılı sonrasında tekrar büyüme trendine girdi. 2021 yılında 5 milyon 761 bin DWT olan Türk Deniz Ticaret Filosu, 2022 itibarı ile 687 bin 777 DWT artarak 6 milyon 449 DWTe ulaştı. Gemi sayımız ise 413e ulaştı. Cumhuriyetimizin 100üncü yılında bu artış trendini devam ettirerek, daha da büyüyeceğiz dedi.

Gemi cinslerinde hem gemi sayısında hem de tonajda en yüksek artışın kimyasal tankerlerde görüldüğünün altını çizen Karaismailoğlu, Türk sahipli kimyasal tanker tonaj olarak da 290 bin 632 DWT yükseldiği belirtti.

TÜRK SAHİPLİ FİLOMUZ 41 MİLYON DWT'E ULAŞTI

"2021 yılı yılsonu itibariyle Türk sahipli deniz ticaret filomuz yaklaşık 31 milyon DWT ile 15 sırada yer alıyordu" diyen Bakan Karaismailoğlu, Türkiyenin geçen yıla göre bir sıra yükselerek 14üncü sıraya çıktığının altını çizdi.

2022 yılında toplamda Türk Bayraklı ve Türk sahipli filonun, DWT bazında yaklaşık yüzde 30luk bir artış gösterdiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Filonun 41 milyon DWT taşıma kapasitesini aştığını kaydetti. Karaismailoğlu, Bayrağımızı dalgalandıran gemi tonajının artışa geçmesinden memnuniyet duyuyoruz. Çalışmalarımız geçen yıllarda olduğu gibi Türkiyenin Yüzyılında da hız kesmeden devam edecek. Yaptığımız yatırımlarla üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizi, denizcilik sektöründe ilk sıralara yükseltmek için durmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Sadece bugünü düşünerek değil, geleceğimizi düşünerek adımlar atıyoruz. Bizim attığımız bu adımlarla ülkemizin ticareti gelişecek, yeni istihdamlarla birlikte ihracatı yeni rekorlar kıracaktır" diye konuştu.