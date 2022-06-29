Denizcilik sektörünün nabzı İstanbul'da tutulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ikinci Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin 1-2 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Zirvenin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı belirtilen açıklamada, denizcilik sektörünün tüm yönleriyle ele alınacağı vurgulandı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1-2 Temmuz tarihlerinde İstanbulda gerçekleştirilecek 2'nci Türkiye Denizcilik Zirvesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Uluslararası çapta düzenlenecek Zirvede denizcilik sektöründe dünyada ve Türkiye özelinde yakın dönemde ve özellikle pandemi sonrasında yaşanılan gelişmelerin değerlendirileceği kaydedilen açıklamada, "Lojistik anlamda bir kavşak noktası olan ülkemizin deniz yolu taşımacılığındaki mevcut kapasitesi ile geleceğe yönelik planlamaları ele alınacak. Zirve kapsamında; Türk Denizcilik Sektörü Vizyonu: Türk Filosunun Geliştirilmesi, Gemi İnsanı İstihdamı: MLC Sözleşmesinin Etkileri; Lojistik Odağında Deniz Yapıları Altyapısı ile Jeopolitik Gelişmeler ve Mavi Vatan olmak üzere dört ana oturum gerçekleştirilecek" denildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlunun açılışını yapacağı Zirvede, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, oda ve derneklerin Başkanları ve özel sektör temsilcilerinin görüşlerini aktaracağına dikkat çekildi.

Zirvenin Türk Denizciliğine önemli katkı sunacağına vurgu yapılan açıklamada, Denizcilik sektöründe dünya genelinde öneme sahip yabancı konuşmacılar, dünya gündeminde yer alan gelişmeleri ve Türkiyenin dünya denizciliği için önemine ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak ifadeleri kullanıldı.

Denizcilik sektöründe uluslararası alanda etkinliğin artırılacağı ve daha fazla söz sahibi olunacağının altı çizilen açıklamada limanlar, tersaneler, marinalar, balıkçı barınakları, açık deniz platformları gibi deniz yapıları ile bunların iç bölgelere bağlantılarına ilişkin alt-üst yapı yatırımlarına yönelik olarak lojistik master planı çerçevesinde planlamalar yapılacağı, mavi vatanda her türlü ekonomik, ticari, askeri ve politik hak ve menfaatlerimizdeki kararlılığımız vurgulanarak, belirlediğimiz stratejilerimiz doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar icra edileceği de bildirildi.