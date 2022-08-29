Denizaltı kurtarma gemisi TCG AKIN Bursa Mudanya'da ziyarete açılıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan TCG AKIN denizaltı kurtarma gemisi kapılarını Bursa'nın Mudanya ilçesinde ziyarete açacak.BURSA (İGFA) - Mudanya Kaymakamlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan iki farklı geminin ziyaret açılıacağını duyurdu.

2017 yılında İstanbul Tersanesi'nde milli imkanlarla inşa edilerek Türk Deniz Kuvvetleri'ne kazandırılan 70 metre uzunluğundaki kurtarma ve yedekleme gemisi TCG AKIN ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait Mudanya'da görev yapan TCSG-25 botu 30 Ağustos 2022 Salı günü saat 10.00'da Mudanya girişindeki BUDO İskelesi'nde halkın ziyaretine açılacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, TCG AKIN gemisinin saat 18.00'e kadar, TCSG-25 botunun ise saat 20.00'ye kadar iskelede ziyaretçi kabul edebileceği bildirildi.

TCG AKIN gemisi yara alan, karaya oturan veya arıza yapan gemilerin kurtarılması ve yedeklenmesi, açık deniz yedeklemesi, dalgıç, Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ve Atmosferik Dalış Süiti (ADS) vasıtasıyla su altı onarım ve enkaz çıkarma gibi çalışmaları yapabiliyor. Gemi ayrıca su üstü atışlarında hedef çekme, torpido atışlarında hedef gemisi olarak faaliyet gösterme, torpidoların denizden alınması, denizaltıların satha gelememesi durumunda azami 600 metre derinliğe kadar personele yaşam desteğinin sağlanması ve personel kurtarma faaliyetlerine destek verebilecek, gemi yangınlarına müdahale edebiliyor.