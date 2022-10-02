DENEYAP için ter döktüler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için 42 ilde eş zamanlı olarak uygulama sınavı gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için gerçekleştirilen sınavda, birinci aşamayı tamamlayarak ikinci aşama sınavına hak kazanan adaylar bu yıl "Çevre Dostu Yük Gemisi" olarak belirlenen tema doğrultusunda ter döktü.

Öğrenciler kendilerine verilen malzeme kitiyle özgün fikirlerini ortaya koyarlarken, teknik bilgileriyle de projelerini oluşturdu. Öğleden önceki oturumda lise, öğleden sonraki oturumda ise ortaokul öğrencileri kendilerine tanınan süre içinde gemilerini tasarladı.

Daha sonra projelerini jüriye sunan öğrenciler, teknik bilgilerin yanı sıra kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konuyla ilgili bilgi sahibi olma gibi çeşitli beceriler yönünden de değerlendirildi.

100 ATÖLYE HEDEFİ TAMAMLANDI

Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştiren DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, 1. faz kapsamında 12 ilde, 2. faz kapsamında 18 ilde, 3. faz kapsamında 27 ilde, 4. faz kapsamında 24 ilde olmak üzere toplam 81 ilde 100 atölye kurulması hedefini tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin 81 ilinde teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeye devam eden DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nin öğrenci seçme sınavına da toplamda 410 bin aday öğrenci başvuruda bulundu. 4. faz sürecinin tamamlanmasıyla 1., 2. ve 3. faz kapsamında atölyelerde aktif eğitim alan 12 bin öğrenci sayısı, 20 bine çıkacak.