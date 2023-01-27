Denetim nasıl olur gördüler... Kocaeli'den Türkistan'a uygulamalı eğitim

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin düzenlediği tecrübe paylaşımı programı kapsamında Türkistan heyeti, Kocaeli Zabıtası'ndan uygulamalı eğitim aldı.KOCAELİ (İGFA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin düzenlediği tecrübe paylaşımı programları kapsamında Kazakistan Türkistan Belediyesi heyeti Kocaeli’nde bir dizi ziyarette bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığını ziyaret eden heyet, tecrübe paylaşımında bulunurken, konuk heyete de uygulamalı eğitim verdi.

Program kapsamında Türkistan Şehir Meclisi Üyesi Madi Danahanuly, İlçe Emniyet Müdürü Zhanaev Daulekhanuly, Belediye Zabıta Müdürü Adil Bakashbaey, Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanı Arif Usta’yı ziyaret etti. Heyet, Usta’dan zabıtanın görev yetki ve sorumluluklarıyla ilgili bilgi aldı.

Heyetle birlikte durak içi, yaya geçidi, kaldırım gibi yerlere park eden araçlara müdahale edilip, araçlar çekici vasıtasıyla alınmasıyla ilgili uygulamalı eğitim verildi. Heyetle birlikte ayrıca marketlerde fiyat etiket denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde gerekli yasal işlemler yapılış tarzı, işleyişle alakalı bilgilendirme yapıldı.