DEN-İZ’de Kocaeli'nin çevre projeleri konuşuldu

3. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu’nda (DEN-İZ) Kocaeli Büyükşehir’in İzmit Körfezi ve çevre konusundaki çalışmaları anlatıldıKOCAELİ (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) koordinasyonunda yürütülen “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme (DEN-İZ) Programı” kapsamında III. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Antalya’da düzenlendi. 3 gün süren programda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi ve çevresinde yaptığı çalışmalar bir sunumla katılımcılara anlatıldı.

11 Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasından yerel yönetim olarak tek konuşmacı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem’in “İzmit Körfezi Örneğinde Hedef Sağlıklı bir Ekosistem” konulu sunumunu katılımcılar dikkatle takip etti. Kocaeli Büyükşehir’in çevreye yönelik çalışmaları takdirle karşılandı.

ULUSAL DEN-İZ PROGRAMI

III. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu’nda Bakanlığın üçer yıllık periyotla düzenli bir program dahilinde yürüttüğü deniz izleme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların, bilimsel bir etkinlik olarak daha geniş bir kitle ile paylaşılması, yaygınlaştırılması ve DEN-İZ Programını destekleyebilecek diğer projelerden elde edilen güncel bilimsel bulgu ve öneriler ile birlikte değerlendirilebileceği ulusal düzeyde bir platformun oluşturulması hedefleniyor. DEN-İZ Programıyla zaman ve mekan ölçeğinde uyumlu (entegre), çok bileşenli ve değişkenli bir izleme programının ve alt programlarının birlikte işletilmesi ve değerlendirmelerin bu bileşenler arası ilişkiler gözetilerek yapılabilmesi amaçlanıyor.

Geniş katılımlı sempozyumda Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığının ilgili birimleri, Tarım Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Üniversiteler, Çevre Ajansı, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Turmepa, WWF yer alıyor. Sempozyumun dikkat çekici noktalarından bir ise 11 Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasından yerel yönetim olarak tek konuşm