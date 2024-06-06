Demirkan’dan Başkan Özcan’a teşekkür

Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, taksi durağını terminalin iç kısmına geri alan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a teşekkür etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a teşekkür etti.

Demirkan, yaptığı açıklamada şunları söyledi. “Keşan şehirlerarası terminalinde, daha önce taksi durağımızın terminal dışına alınmasının ardından, terminal içinde minibüs ve taksi hizmetimizi halkımıza ve misafirlerimize daha iyi hizmet verebilmemiz için terminalin içine alan Keşan Belediye Başkanımız Mehmet Özcan'a Belediye Başkan yardımcılarımız Bilgin Atlı ve Mehmet Meriç e Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak tüm esnaflarımız adına teşekkürlerimizi sunarız.”