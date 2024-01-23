Değirmendere'de çekek yeri şekilleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Değirmendere’de yapımına başladığı kayık-çekek yeri çalışmalarını incelediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Değirmendere’de yapımı hızla devam eden kayık-çekek yeri inşası çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Büyükakın’a Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer eşlik etti. Balıkçı esnafının daha sağlıklı ve modern bir alanda hizmet vermesi için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Başkan Büyükakın, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

4 SABİT, 3 YÜZER İSKELE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapılan kayık-çekek projesi kapsamında 100 adet kazık çakma çalışmaları tamamlandı. Kazık içi betonu ve iskele kiriş betonu döküldü. Kayık çekek yerinin iskelesi 1250 metrekare olacak. 4 adet kazıklı sabit iskele ve 3 adet alüminyum çerçeveli yüzer iskele bulunacak. Sabit iskeleler genişliği 4 metre, yüzer iskeleler genişliği 2 ve 3,5 metre olacak. Kıyıda tahkimat yapılırken sahil bağlantısı beton yüzey ile kaplanacak. Kayık-çekek yerinin iskelesi bin 250 m2 olacak. Tekne bağlama yerleri ve tekne bakım rampası da yapılacak.