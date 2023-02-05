Değirmendere çekek yerine 85 kazık
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Değirmendere’de yapımına başladığı kayık-çekek yeri için kazık çakma çalışmalarında sona yaklaştı. 100 kazıktan 85’i çakıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Değirmendere’de yapımına başlanan kayık-çekek yeri için kazık çakma çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Aralıksız devam eden çalışmalarda şu ana kadar 85 adet kazık çakıldı. Kayık-çekek yeri için toplam 100 kazık çakılacak. Büyükşehir, bu alanda 4 sabit, 3 adet de yüzer iskele inşa edecek.
4 SABİT, 3 YÜZER İSKELE
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapılan kayık-çekek projesi kapsamında 4 adet kazıklı sabit iskele ve 3 adet alüminyum çerçeveli yüzer iskele bulunacak.
Sabit iskeleler genişliği 4 metre, yüzer iskeleler genişliği 2 ve 3,5 metre olacak. Kıyıda tahkimat yapılırken sahil bağlantısı beton yüzey ile kaplanacak. Ayrıca kıyıda tekne bağlama yerleri ve tekne bakım rampası da yapılacak. Bin 250 m2’lik kayık-çekek yeri için kazık çakma işlemleri devam ediyor.
Denizden yapılan çalışmalarda günde 3 kazık çakılıyor. Çalışmalar kapsamında 85 kazığın çakım işlemi tamamlandı. 15 kazık çakımı daha yapılacak.
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