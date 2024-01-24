Defne, İskenderun ve Arsuz'da yollar yenileniyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yeni yol yapım, bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkalığı ekipleri, Defne, İskenderun ve Arsuz’da eskiyen ve yıpranan yolları uzun ömürlü beton asfalt ile bir bir yeniliyor.

Koordineli şekilde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Defne ilçesi Koçören Mahallesi, Arsuz Karaağaç Sahil Caddesi ve İskenderun Düğünyurdu Mahallesine bağlı Çankaya Mezarlığında beton asfalt serimi başladı.

Yetkililer, kentte ulaşım güvenliğini ve rahatlığını sağlamak için yol çalışmalarının il genelinde devam edeceğini duyurdu.