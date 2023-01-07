DBB Diyarbakırlıların sağlığı için aralıksız çalışıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, güvenli gıda, hijyen ve halk sağlığını tehdit eden hastalıkların önüne geçmek amacıyla farklı çalışmalar gerçekleştirdi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak için bünyesinde oluşturduğu Gıda Denetim Ekipleri aracılığıyla Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde gıda ürünü satışı yapan ve depolayan 7 bin 42 işyerini denetledi. Ekipler denetimlerde 20 bin 150 kişiye işbaşı hijyen eğitimi verdi.

Yapılan denetimlerde son kullanım tarihi geçmiş gıda ürünü olmak üzere toplam 2 ton 707 kilogram gıda malzemesine imha edilmek üzere el konuldu. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Kontrol ekipleri, il genelinde yaptığı çalışmalar sonucunda işyerlerine önce bilgilendirme daha sonrada ‘Beyaz Bayrak’ uygulaması için denetimler gerçekleştirdi.

Mevcut denetim şekillerinden farklı olarak, tüketicileri de içine alan işyerlerinde kalite ve gıda güvenliğini sağlayan bir sistem olan Beyaz Bayrak uygulaması, 100’ü aşkın hijyenik, fiziki ve teknik kriter esas alınarak puanlandırmaya dayalı bir denetimle belirlendi.