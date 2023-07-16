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Davullu zurnalı evlerini 'dönüşüm' için teslim ettiler

GÜNDEM 16.07.2023, 17:58
Davullu zurnalı evlerini 'dönüşüm' için teslim ettiler

İstanbul'da Zeytinburnu Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ortak çalışmasıyla Arnavut Mahallesi’nde kentsel dönüşüm başlıyor. Depreme dayanıksız evlerini davul zurnalar eşliğinde teslim eden hak sahipleri ilk balyozu da kendileri vurdu.İSTANBUL (İGFA) -  İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde yer alan Merkezefendi Mahallesi Arnavut Mevkii’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Zeytinburnu Belediyesi tarafından ortak yürütülen çalışmalar neticesinde 482 konut ve 44 ticari birim olmak üzere toplam 526 bağımsız birimin yeniden yapılacağı kentsel dönüşüm öncesi mahalleli bir araya geldi.

Yıkımlar başlamadan önce düzenlenen veda kahvaltısında 300’e yakın hak sahibi davul zurnalar eşliğinde evlerini teslim etti.

Kentsel dönüşüm için 20 yıldır bekleyen Merkezefendi Mahallesi Arnavut Mevkii sakinleri, evleri yıkılmadan önce son kez düzenledikleri kahvaltıda Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un da katılımıyla bir araya geldi. Bir yandan mutlu bir yandan buruk hissettiklerini belirten hak sahiplerinin ortak dileği ise kentsel dönüşümün bir an önce bitirilmesi ve mahallelerine kavuşmaları oldu.

“BÖLGEDE TAHLİYELER BAŞLADI”

Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Burası 50 yılı aşkın bir zaman önce Makedonya'dan gelen hemşerilerimizin yerleştiği bir bölge. Merkezefendi Mahallemizle ilgili 2019 Mart ayında kentsel dönüşüm sürecini başlatmıştık. Toplu Konut İdaresi'yle ilk protokolümüz Mart 2019’da yapıldı ve bir uzlaşma gördü. Çalışma daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na geçti, biz de bir proje önerisiyle geldik. İlk projemiz 3’te 2 çoğunluğu erişemediği için muvafakat alamadı. Sonra proje revize edildi. İkinci projeyi hemşehrilerimize sunduk; bu sefer büyük bir oy çokluğu ile muvafakat aldı. Şu anda bu bölgede tahliyeler başladı. Buradaki komşularımız, hemşehrilerimiz dağılmadan önce son kez bir araya gelmek istedi. Biz aslında onların davetine geldik. Gördüğünüz gibi komşular güle oynaya komşular bir arada son kez kahvaltılarını yapıyorlar” dedi.

“BURADA DOĞDUK, BURADA YAŞAYACAĞIZ VE BURADA DA ÖLMEK İSTİYORUZ”

Mahallede büyüdüğünü belirten Recep Döner de “Merkezefendi Mahallesi Arnavut mevkii sakinlerindeniz. Doğma büyüme buralıyız. Ben 15 yaşındayken bu ev yapıldı, bir arka sokaktaki evde doğmuştum. Evlerimiz eskidiği için kentsel dönüşüme ihtiyacımız vardı bu yüzden devletimize ve belediyemize teşekkür ediyoruz. Mahalle konseptinde kalmak istiyoruz ve bu isteğimizi söyledik. Onlar da kabul ettiler, ardından TOKİ'yle anlaştık. Güzel bir şey olmasını bekliyoruz. Burayı seviyor ve burada kalmak ve mahalle kültürünü yaşatmak istiyoruz. Bize Arnavut diyorlar ama biz Makedonya Türk’üyüz, Türk’üz. Burada doğduk, burada yaşayacağız ve burada da ölmek istiyoruz. Burası saklı bir cennet” şeklinde konuştu.

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