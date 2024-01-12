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Datça'da toplu sözleşme sevinci

GÜNDEM 12.01.2024, 09:58
Datça'da toplu sözleşme sevinci

Tüm Bel-Sen Muğla Şube ve Datça Belediyesi arasında yeni toplu iş sözleşmesi imzalandı.MUĞLA (İGFA) -  Datça Belediyesi yetkili memur sendikası Tüm Bel-Sen ve belediye yönetimi arasında yapılan görüşmeler sonucunda, 2024 yılı toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sendika Şube başkanı Abidin Çelik, Şube Mali sekreteri Burcu Verilmiş Akın, Şube Kadın Sekreteri Eylem Ölmezoğlu, Şube TİS ve Hukuk Sekreteri İlke Curacı, İşyeri temsilcileri Özgür Mutlu ve Şükran Altınsoy ile Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar arasında gerçekleşen imza töreni, sosyal ve ekonomik haklarda yeni kazanımların kapısını araladı.

Toplu iş sözleşmesi kapsamında elde edilen haklar arasında işverenin mülkiyeti ve kendi varlıkları üzerinde kurulu olup, belediye ya da özel kurumlarca işletilen etüt merkezi, kültür ve benzeri tesislerden çalışanların eş ve çocukları ÜCRETSİZ olarak yararlanma, işverenin açacağı kreş veya anaokullarından belirlenen kontenjan dahilinde çalışanların çocuklarına yüzde 50 indirimli yararlanma hakkı, belediyenin mülkiyeti üzerindeki spor tesisleri ve kurslardan yüzde 50 indirim, mülkiyeti işverene ait otoparklardan ÜCRETSİZ yararlanma gibi avantajlar bulunuyor.

Ayrıca her ayın maaş gününde en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 121’ine denk gelen bir ilave ödeme de sözleşme kapsamında yer alıyor.

Ayrıca sosyal haklar olarak sözleşmeden yararlanan belediye çalışanlarının ailesinin şikâyeti üzerine aile içi şiddet uyguladığı tespit edildiği durumlarda; söz konusu çalışanın sözleşme hükümlerinde yer alan mali ve sosyal yardımlardan elde ettikleri elinden alınarak, bunlar çalışanın eşine ödenmesi, 8 Mart "Dünya Emekçi Kadınlar Gününde" Sendikanın ya da Belediyenin düzenleyeceği etkinliğe katılmak şartıyla kadın çalışanlar ücretli izinli sayılması, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şi ddetle Mücadele Gününde" Sendikanın ya da Belediyenin düzenleyeceği etkinliğe katılmak şartıyla kadın çalışanlar ücretli izinli sayılması, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının 1.günü engelli çalışanların 1 gün ücretli izinli sayılması, eşi doğum yapan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 104üncü maddesinin (B) fıkrasında düzenlenen 10 günlük ücretli izne ek olarak, normal doğum yapana 3 gün, sezeryan ile doğum yapana 10 gün ücretli izin verilmesi, Çalışanların evcil hayvanlarının aşısı ve tedavileri Belediye Veterinerlik hizmetleri tarafından ücretsiz karşılanması, Çalışanlardan şehit dul ve yetimleri ile anne, baba ve kardeşleri 18 Mart Şehitler Gününde; Malul gaziler ile eşleri ise 19 Eylül Gaziler Gününde izinli sayılması, Belediye yönetimi ve çalışanlar verdiği hizmetlerde ekolojik dengeyi korumayı esas alması, Yükseköğretim gören çalışanlara izin konusunda kolaylık sağlanır, sınav tarihlerini gösterir belge ve transkript sunulması kaydı ile idari izinli sayılması, İşçi sınıfının uluslararası birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’a tüm çalışanlar ile birlikte katılım sağlaması gibi haklarda sözleşme kapsamında yer alıyor.

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