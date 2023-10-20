Darüşşafakalılar Ata'nın huzurunda

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka Cemiyeti, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla Yönetim Kurulu Üyeleri, mezunlar, bağışçılar, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan büyük bir kafile ile Anıtkabir’de Atatürk’ün huzuruna çıktı.ANKARA (İGFA) - Darüşşafaka Cemiyeti’nin 160., Eğitim Kurumları’nın ise 150. yılını kutlayan DarüşşafakaAilesi, Yönetim Kurulu Üyeleri, mezunlar, bağışçılar, öğretmenler ve öğrencilerdenoluşan yaklaşık 600 kişilik bir kafile ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, eğitimdeki öncü lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhuriyetin değerlerine olan bağlılıklarını sundu.

Bu yıl Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na başlayan 100’ü deprem bölgesinden 220yeni öğrencininde katılımıyla Ata’nın huzuruna çıkan Darüşşafakalılar, Cumhuriyet’in 100. yılındaAtatürk’ün ilke ve devrimlerine bağlılıklarını bir kez daha gösterdiler. 19 Ekim Perşembe günü gerçekleşen ziyarette Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu BaşkanıOğuz Güleç tarafından Anıtkabir Özel Defteri de imzalandı.

Darüşşafaka Cemiyeti olarak, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü Ata’nın huzurunda gururla karşıladıklarını belirten Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Yönetim kurulu üyelerimiz, mezunlarımız, bağışçılarımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle birlikte Anıtkabir'e, Atamızın huzuruna geldik. Bu özel an, Türkiye'nin eğitimdeki ilerlemesine ve eşitlik mücadelesine olan bağlılığımızı bir kez daha yansıtıyor. Cumhuriyet'in kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda bulunmak, Türk eğitim sisteminin değerini anlamamızı sağlıyor. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize, geçmişimizin mirasını aktarmak için buradayız. Bu etkinlik, tarihî bir dönemi kutlarken aynı zamanda Türkiye'nin daha aydınlık bir yarınına olan inancımızı yansıtıyor. Darüşşafaka Ailesi olarak, eğitimde adaleti ve eşitliği teşvik etmek, toplumumuzu daha güçlü kılmak için kararlıyız. Cumhuriyetimizin 100. yılı, bu kararlılığımızı pekiştiren bir anı olacak. Atatürk'ün izinde, Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunmak için yolumuza devam ediyoruz.” diye konuştu.