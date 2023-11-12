Son Dakika

Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri açılıyor

GÜNDEM 12.11.2023, 12:07
Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri açılıyor

Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracak vizyoner bir proje olan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Mayıs 2022’de İstanbul Arnavutköy Yassıören’de temeli atılan ve yapımı tamamlanan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri’nin ihtiyaç sahibi vatandaşların ve koruma altındaki çocukların her türlü ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.

Darülaceze’nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, “1895'ten beri ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Darülaceze'nin misyonunu koruyarak gerçekleştirdiğimiz Sosyal Yaşam Şehri Projemiz kurumun tarihi ve sosyal mirasının gelecek nesillere taşınmasını sağlayacak" dedi.

150 BİN METREKARE ALAN ÜZERİNE 23 BLOKTAN OLUŞUYOR

Projenin 150 bin metrekare alan üzerine, yatay mimari prensibiyle zemin artı 3 kattan oluşacak şekilde tasarlandığını belirten Bakan Göktaş, “Sağlıklı, yatağa bağlı, Alzheimer ve demanslı, bağışçı sakinler ile koruma altında olan çocuklara yönelik birimleri içeren 11 bloktan oluşuyor. Tamamı 23 blok yaklaşık bin yatak kapasiteli tesisten oluşan komplekste odalar tek, 2, 3 ve 4 kişilik olacak şekilde tasarlandı. Tesiste sağlık kontrollerinin yapılacağı poliklinik, çocuk yuvası, rehabilitasyon ve sosyal merkez, iş atölyeleri ile cami, kilise ve havra olmak üzere ibadet yapıları da yer alıyor. Rehabilitasyon-sosyal merkez içerisinde fitness, fizik tedavi ve hamamın yer aldığı tesiste, peyzaj alanında yürüyüş yolları, farklı oturma grupları, bisiklet yolları, göletler, hobi bahçeleri düzenlendi. Yerleşke içerisindeki ulaşım ise elektrikli araçlarla sağlanacak" diye konuştu.

Darülaceze'nin sosyal hizmet anlamında sadece Türkiye için değil tüm dünya için çok değerli bir model olduğunu belirten Göktaş, “Darülaceze bizim için kıymetli bir mirastır. Yeni Sosyal Yaşam Şehrimiz de aynı şekilde özgün, geçmişle bağını koparmayan, günümüzün imkanlarını azami bir şekilde kullanan bir model. Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracak vizyoner bir proje olan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehrimizin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 12 Kasım'da (bugün) gerçekleştireceğiz. Dünyada örneği olmayan projemiz ile din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara, kimsesiz yavrularımıza el uzatacağız.” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 12 31
2. Fenerbahçe 11 30
3. Trabzonspor 12 22
4. Kayserispor 12 22
5. A.Demirspor 11 21
6. Beşiktaş 11 19
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Gaziantep FK 12 15
11. Karagümrük 12 14
12. Sivasspor 12 14
13. Rizespor 11 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 11 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 11 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Bandırmaspor 12 25
3. Kocaelispor 11 23
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 11 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Ahlatçı Çorum FK 11 14
10. Manisa FK 12 14
11. Erzurumspor 11 13
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 11 27
2. Arsenal 12 27
3. Tottenham 12 26
4. Liverpool 11 24
5. Aston Villa 11 22
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 11 18
9. Brentford 11 16
10. Chelsea 11 15
11. Wolves 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. West Ham United 11 14
14. Everton 12 14
15. Nottingham Forest 11 13
16. Fulham 11 12
17. Bournemouth 12 9
18. Luton Town 12 6
19. Burnley 12 4
20. Sheffield United 11 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 12 27
4. Atletico Madrid 11 25
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 12 20
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Villarreal 12 12
14. Deportivo Alaves 12 12
15. Sevilla 11 11
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3