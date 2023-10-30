Darphane'den 100. yıla özel armağan

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet’in 100. yılı anısına bastırılan hatıra paraya ilişkin açıklamada bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhuriyet'in 100. yılı anısına bastırılan hatıra paraya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, "100. yıl anısına, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından özel hatıra para basıldı. Bu özel armağan, Cumhuriyetimizin köklerine olan saygının ve gelecek nesillere miras olarak bırakılacak anıların bir parçasıdır. Yolumuza gurur ve umutla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.