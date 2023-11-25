Darıcalı esnaflardan hizmet teşekkürü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Lokman Hekim Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlarla bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen yaya kaldırımları, dekoratif aydınlatma direkleri, altyapı ve üst çalışmalarıyla prestij caddeye dönüşen Darıca Lokman Hekim Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar bu hizmetlerden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Bölge Koordinatörü İbrahim pehlivan ve teknik personellerin de yer aldığı ziyarette esnafla bir süre sohbet eden Başkan Büyükakın, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek çalışmalar hakkındaki memnuniyetlerini sordu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A ESNAFTAN TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen yaya kaldırımları, dekoratif aydınlatma direkleri, altyapı ve üst çalışmalarıyla prestij caddeye dönüşen Lokman Hekim Caddesi’nin modern bir görünüme kavuştuğunu ve ulaşım konforunun arttığını söyleyen esnaflar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a memnuniyetlerini ileterek teşekkür etti. Bölge esnafıyla olan sohbetinin ardından ekmek ustasının ricasını kırmayan Başkan Büyükakın, fırına ekmek koydu ve pişenleri de büyük bir ustalıkla aldı. Esnaflarla olan buluşmasının ardından Başkan Büyükakın ayrıca, kısa bir süre öncesi babasını kaybeden Darıca Belediyesi Mhp Meclis Üyesi Fikret Ağbaba'ya taziye ziyaretinde bulundu.