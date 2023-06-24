Darıca Millet Kıraathanesi'nin kaba inşaatı tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Millet Bahçesi 3. etapta çalışmalarını sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı ile başlayan, 2. etabıyla da Darıca ile Eskihisar’ı sahilden birleştiren Darıca Millet Bahçesi, Büyükşehir’in 3. etap projesi ile daha da genişleyerek bölge sakinleri ve Kocaelililerin hoşça vakit geçirebileceği alanlardan biri haline gelmeye devam edecek. 3. etapta şu an 180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen Millet Kıraathanesinin kaba inşaatı tamamlandı. Kıraathanenin şuan elektrik, duvar örme ve çevresindeki diğer imalatlar devam ediyor.

MİLLET KIRAATHANESİNİN KABA İNŞAATI BİTTİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışması ile devam eden 3.etap çalışmaları kapsamında Millet Kıraathanesinin kaba inşaatı tamamlandı. Çelik çatı imalatının da bitirildiği bina da şuan elektrik ve havalandırma hatlarının işleri yapılıyor. Duvar örme çalışmasının neredeyse tamamlandığı binanı etrafına beton dökümü yapılıyor. Ayrıca 3. etap içerisindeki yürüyüş ve diğer yolların beton dökümleri gerçekleştiriliyor.

600 TONLUK SU DEPOSU

Proje çalışmaları kapsamında taş duvar işlerinin tamamı bitirildi ve 300 tonluk su deponun inşa tamamlandı. 600 tonluk su deposunun da temel betonları döküldü. Yakın zamanda perde betonların inşasına başlanacak.

DİNLENME ALANLARI

Darıca Millet Bahçesi’nin cazibesine cazibe katacak olan 3. etap projesinde Millet Kıraathanesi ve Meydanı, Giriş ve Karşılama Meydanındaki yansıma havuzları ve dinlenme alanları, Türk İslam Bahçesi, Koku Bahçesi, Gülistan, Oturma Alanları, Yürüyüş Yolları, Bisiklet Yolları, Dinlenme Alanları ve bin 110 araçlık otopark yer alacak.

KÜTÜPHANE HER YAŞA HİTAP EDECEK

3 bin 260 metrekare alanda vatandaşlara kapısını açacak olan Millet Kıraathanesi’nde ise 300 kişilik yetişkin kütüphanesi, 80 kişilik çocuk kütüphanesi, 160 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu, workshop alanı ve açık hava kitap okuma alanları bulunacak.