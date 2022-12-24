Darıca Millet Bahçesi'ne kavuluyor

Kocaeli Büyükşehir, Darıca Millet Bahçesi 3. etap çalışmaları kapsamında Millet Kıraathanesi’nin temel kazılarını tamamladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelinde bir taraftan alt ve üst yapı yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kente prestiji yüksek yeni sosyal alanlar kazandırıyor. Bu bağlamda Büyükşehir, yeşille maviyi buluşturan Darıca Millet Bahçesi’nde 3. etap çalışmalarına hız verdi. Bölge sakinleri ve Kocaelililerin vazgeçilmez alanlarından biri olan Darıca Millet Bahçesi yeni etabıyla cazibesine cazibe katacak.

Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkıyla başlayan süreçte iki etabı daha önce hizmete sunan Büyükşehir, vatandaşların aileleri ile huzurlu saatler geçirdiği Darıca Millet Bahçesi’ni genişletiyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri 3. etapta otopark ve yol yapım çalışmalarını gerçekleştirirken, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de Millet Kıraathanesi alanında hummalı bir çalışma yürütüyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen Darıca Millet Bahçesi 3. etapta şu an Millet Kıraathanesi alanında çalışma yapıyor. Bu kapsamda Millet Kıraathanesi’nin temel kazılarını bitiren ekipler, kıraathanenin mekanik odasının olduğu bodrum kat temelinin demir donatısı ve su izolasyonunu gerçekleştiriyor. Önümüzdeki günlerde bodrum katın temelini dökecek olan ekipler hemen ardından kıraathanenin zemin kat radye temeline başlayacak.

Darıca Millet Bahçesi 3. etabının toplamda 180 dönümlük alanda hayata geçirilmesi planlanıyor. Buna göre Millet Bahçesi’nin 3. etabında Millet Kıraathanesi ve Meydanı, Giriş ve Karşılama Meydanı (Yansıma havuzları ve dinlenme alanları), Bahçe Sergi Alanları (Türk İslam Bahçesi, Itri Bitki ve Kaya Bahçesi, Gülistan, Oturma Alanları), Yürüyüş Yolları, Bisiklet Yolları, Dinlenme Alanları ve 5 farklı noktada bin 292 araçlık otopark yer alacak.

3 bin 260 metrekare alanda kurulması planlanan Millet Kıraathanesi’nde ise 300 kişilik yetişkin kütüphanesi, 80 kişilik çocuk kütüphanesi, 160 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu, workshop alanı, açık hava kitap okuma alanları bulunacak.