Danıştay’ın 155'inci yıl töreninde konuştu: Yeni bir dönem başlattık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen Danıştay'ın 155. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu.ANKARA (İGFA) - Danıştayın 155'inci kuruluş yıl dönümü ile "Danıştay ve İdari Yargı Günü"nün, Türkiye ve yargı dünyası için hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şura-yı Devletten bugüne Danıştaya emeği geçen başkanlar, üyeler, hâkim ve savcılar ile personeli saygıyla yâd ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin idari reform tarihinin en önemli adımlarından biri olan Danıştayın kuruluşundan bugüne, sürekli gelişerek hizmet vermeyi sürdürdüğünü, devletle vatandaş arasındaki ihtilafların hukuki sınırlar içinde ve hakkaniyet duygusuna uygun çözülmesinde çok önemli görevler ifa ettiğini vurguladı.

2017'deki Anayasa değişikliğiyle ülke tarihinin en önemli yönetim reformlarından birini gerçekleştirdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ni kurarken güçler ayrılığı ilkesini de tahkim ettik. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkileri daha keskin hatlarla belirleyerek demokrasimizin standardını yükselttik. Yine bu Anayasa değişikliğiyle yargının bağımsızlığı umdesine tarafsızlığı ibaresini de ekledik. Böylece yargıyı, geçmişte içine düştüğü tartışmalardan kurtaracak önemli bir adım attık."

https://youtu.be/GfGpt2HrHAk

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı ile diğer erkler, özellikle de yürütme arasındaki ilişkilerin, dünyanın her yerinde tartışmalara konu olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Ancak ülkemizde, vesayet ve darbe süreçlerinde bu tartışmalar, gerçekten can acıtıcı, kurumları yıpratıcı bir şekil almıştır. Mesela, bir dönem yargımızın üzerine çöken FETÖ gölgesi hepimizi çok üzmüştür. Hamdolsun, devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte yargımızı da bu ihanet çetesi mensuplarından temizleyerek, yeni bir dönem başlattık.

Ülkemizin, her türlü hukuk dışı oluşum gibi, hangi isim ve görünüm altında olursa olsun, terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelede yargımızın gösterdiği sağlam duruşun şahidiyiz. Her ne kadar vesayet dönemi hayali ve hevesiyle yargı kurumlarımıza saldıranlar hâlâ varsa da artık bu taktik söylemlere kimse itibar etmiyor. Milletimiz, kendi adına karar veren yargı kurumlarına, giderek daha güçlü bir şekilde güvenmekte, sarıp sarmalamaktadır."