Danıştay'a 4 üye seçildi

HSK Genel Kurulu'nca boş bulunan 3 Danıştay üyeliğine yapılan seçim ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 üyenin üyelik seçimine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) -Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'ndan Danıştay üyeliğine seçme kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci ve Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan Danıştay üyeliğine seçildi.

Öte yandan yine bugünkü Resmi Gazete'de Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş da, Anayasa'nın 155'inci maddesi ile Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Danıştay Üyeliği'ne seçildi.