Danimarka elçisi Dışişleri'ne çağrıldı!

Danimarka'da, Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren eyleme izin verilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verildiğinin öğrenildiği belirtildi.

Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtilen açıklamada, "Büyükelçi’ye, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığımız ve Danimarka’nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletilmiş, söz konusu eyleme izin verilmemesini beklediğimiz vurgulanmıştır." ifadeleri yer aldı.