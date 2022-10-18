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Damat İbrahim Paşa için anma töreni

GÜNDEM 18.10.2022, 08:30
Damat İbrahim Paşa için anma töreni

Nevşehir'in kurucusu Damat İbrahim Paşa'nın vefatının 292’nci yıldönümü münasebetiyle Nevşehir Belediyesi tarafından mevlid-i şerif okutulacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Lale döneminin ünlü Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın ölüm yıl dönümü dolayısıyla, Nevşehir Belediyesi tarafından anma programı düzenlenecek. 18 Ekim Salı günü saat 19.00’da Kurşunlu Cami’de gerçekleştirilecek programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak dua edilecek. Yatsı namazı sonrasında ise Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara helva ikramında bulunulacak.

Programa katılmak isteyen vatandaşlarımız için Nevşehir Belediyesi tarafından saat 18.30’dan itibaren Bekdik Mahallesi Millet Kıraathanesi önünden ve 2000 Evler Mahallesi pazaryerinden ücretsiz servis araçları kaldırılacak.

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