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Damat İbrahim Paşa dualarla anıldı

GÜNDEM 19.10.2022, 07:30
Damat İbrahim Paşa dualarla anıldı

Nevşehir’in kurucusu Damat İbrahim Paşa’nın ölümünün 292’nci yıldönümü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi tarafından mevlit okutuldu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Lale döneminin ünlü Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın ölüm yıldönümü dolayısıyla, Nevşehir Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi.

Yatsı namazı öncesi Kurşunlu Cami’nde başlayan mevlit programında, İl müftülüğü İlahi ekibi; Kurşunlu Cami Müezzin-Kayyımları Mehmet Karaşahin, Bayram Özer, Alibey Cami İmam-Hatibi Bilal Özkaya ve Bekirefendi Cami Müezzin-Kayyımı İbrahim Temel tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından emekli müftü Orhan Tosun tarafından dua edildi. Yatsı namazı sonrasında ise Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.

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